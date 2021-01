Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo ser med uro på flytrafikken inn til Oslo fra byer og land i Europa med stor smittespredning. Foto: Heiko Junge / NTB

Raymond Johansen ber regjeringen vurdere nytt flyforbud

Bare denne uken lander fire direktefly fra London på Gardermoen. Umusikalsk, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

– Nå handler det om å ikke ta noen sjanser, sier Johansen til NTB.

Han mener tiden er inne for å vurdere et nytt flyforbud.

Mens et stort utbrudd av den engelske virusvarianten har sendt hovedstadsregionen inn i en knallhard nedstengning, fortsetter nemlig flyene å lande på Oslo Lufthavn fra noen av områdene i Europa der mutasjonen har spredt seg mest:

Bare denne uken lander fire direktefly fra London på Gardermoen. Det første landet mandag kveld, og ytterligere tre er ventet torsdag, fredag og søndag.

Fra Amsterdam er det ventet fly til Gardermoen hver eneste dag.

Fra København er det satt opp to til tre daglige flyginger.

Mener tålegrensen nærmer seg

Byrådslederen vil ikke trekke konklusjonen selv. Men budskapet til regjeringen er ikke til å misforstå:

– Når Oslo-regionen nå er stengt, vil jeg stille spørsmål ved om ikke også flytrafikken fra smitteutsatte områder bør stenges for en periode, sier Johansen til NTB.

Han minner om at folk i og rundt Oslo ikke kan besøke hverandre hjemme. Kjøpesentrene er stengt. Alle arrangementer avlyst. Barn og unge kan ikke delta i idrett og fritidsaktiviteter. Elever på videregående får digital undervisning hjemme. Det er rødt nivå i barnehager og på skoler. Hjemmekontor for alle som kan. Og et forslag om portforbud er sendt på høring.

– Jeg mener det kan fremstå som umusikalsk at samfunnet på bakken er stengt, mens flytrafikken over oss går som normalt, sier Johansen.

– Vi nærmer oss nå en grense, både for hva folk orker, og hva næringslivet tåler, advarer han.

Krever full kontroll

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener kravet må være at vi har 100 prosent kontroll på dem som ankommer til landet.

Ifølge ham må antall flyginger inn til Norge begrenses hvis kontrollsystemene kommer under for stort press.

– Vi skal ikke stenge Norge mot verden. Men vi vet at virusmutasjonene kommer utenfra. Da må den obligatoriske testingen på grensen fungere, sier Støre til NTB.

– Vi legger til grunn at myndighetene fortløpende vurderer antall flyginger.

Advarsel fra Siv Jensen

Frp-leder Siv Jensen minner om at opposisjonen i månedsvis har presset på for strengere grensekontroll. Hun vil ikke flagge støtte til noe flyforbud nå, men gjør det klart at Frp er villig til å stille seg bak nye innreisebegrensninger hvis det er det som må til.

– Vi vet at det er importsmitte som er det største problemet. Så nå begynner jeg å bli ganske opprørt, sier Jensen til NTB.

– Nå er det på tide at regjeringen får kontroll. Og hvis de ikke får kontrollen, så kommer Stortinget til å ta den.