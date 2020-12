SMITTEUTBRUDD: Puben «Fiskeribasaren» knyttes til det nylige smitteutbruddet i Moss. I sommer ble utestedet stengt etter å ha hatt konsert med 300 personer. Foto: Gisle Oddstad

Blodrøde tall i Moss: Smitte på utested kveld etter kveld

Moss fikk 12 nye smittetilfeller mandag. Det kom på toppen av 100 smittetilfeller den siste uken, smitteutbrudd på en pub – og de høyeste smittetallene kommunen har sett under coronapandemien.

– Det går ikke an å pynte på det. Vi er nå avhengige av at alle gjør en innsats, sier ordfører Hanne Tollerud til VG om blodrøde smittetall i Moss, etter pressekonferansen til kommune og politi i byen mandag.

Smittebølge nummer to har rammet Moss knallhardt.

Byen har de siste to ukene så mange smittede at det tilsvarer 335 smittede per 100.000 innbyggere. Det vil si 16 ganger det som har kvalifisert til å bli kategorisert som rødt land.

Mandag ble det opplyst om 12 nye smittetilfeller i Moss og det kommer etter totalt 106 smittetilfeller siste uken.

Ordføreren påpekte under pressekonferansen at de har fått tilbakemeldinger på at folk bryter isolasjon og karantene i kommunen. Hun reagerer sterkt på de som bryter dette etter presseseansen.

– Jeg lurer virkelig på hva folk tenker på når de helt bevisst bryter karantene og isolasjon. Det er rett og slett å gi smitten fritt spillerom. Det er en grunn til at i har smittevernrådene, forskriften og retningslinjene. Folk må jammen meg klare å overholde det, sier Tollerud.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus fokuserte spesielt på smitteutbruddet på puben Fiskebasaren i Moss under pressekonferansen mandag.

Søndag var 14 av 23 nye smittetilfeller knyttet til utbruddet på puben. Nå er til sammen 17 smittede er til nå en del av utbruddet på puben. Dette tallet er forventet å øke.

BEKYMRET: Ordfører Hanne Tollerud opplyser at smittetallene i Moss er høyere enn noensinne på en pressekonferanse mandag. Kommunen kommer likevel ikke til å innføre nye tiltak. Foto: Gisle Oddstad

Kommuneoverlege Kristian Krogshus forteller at de ikke har kontroll på hvor mange som har vært på Fiskebasaren mellom 25.-29. november, som er de kritiske datoene for smitteutbruddet på puben.

– Det har vært mange mennesker der. Vi er usikre på hvor mange som har vært der, men vi tror vi får flere tilfeller i løpet av uken som kommer, sier Krogshus.

Han sier det er en krevende situasjon å lokalisere alle personene som har vært på puben fordi de ikke har fått gjestelister og de ikke vet om de får det.

– Vi har sett andre som har vært smittet av covid på andre utesteder. Men tidligere har det bare blitt overført smitte ved samme bord. Men her har det vært personer som har blitt smittet på helt ulike datoer som ikke har sittet ved samme bord, sier Krogshus.

Smitteutbruddet er det mest alvorlige utbruddet Moss har nå. Hvor stort smitteutbruddet knyttet til puben blir til slutt har han ikke pekepinn på.

– Vi har ikke bra nok oversikt til å predikere det. Det kan bli ti nye smittetilfeller. Det kan være flere eller færre, sier han.

I sommer ble Fiskebasaren også stengt umiddelbart. Da etter konsert for opp mot 300 personer med Plumbo-vokalist Lars Erik Blokus.

RØDE SMITTETALL: Gågaten i Moss 30. november før de skjerpede tiltakene ble innført 1. desember Foto: Frode Hansen

Moss kommune opplyste om de nye 12 smittetilfellene i en pressemelding mandag morgen, én uke etter at de innførte skjerpede smittevernregler 1. desember etter urovekkende utvikling den siste tiden.

Fra lørdag til søndag hadde Moss påviste 24 smittetilfeller, som var det høyeste kommunen har hatt siden begynnelsen av pandemien, ifølge VGs oversikt.

Til sammen 106 personer har fått påvist smitte den siste uken, ifølge ordføreren.

Til tross for høyere smittetall, opplyser kommunen at de ikke kommer til å innføre nye tiltak. Dette blir begrunnet i at tiltakene de har allerede er strenge nok, ifølge kommuneoverlegen.

Anmelder brudd på karanteneregler

Politistasjonssjef Henning Dalby forteller at de kommer til å prioritere brudd på karantene og isolasjon og oppdrag knyttet til fester og arrangementer i tiden fremover.

– Både deltagere og arrangører kan bli straffet. Som hovedregel anmelder vi åpenbare brudd, sier han under pressekonferansen.

