Rykker ut til snøskred i Jotunheimen: Observert skispor i området

Nødetater, lavinehunder og redningshelikopter har rykket ut til et snøskred i Hurrungane i Jotunheimen.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert:

Hovedredningssentralen skriver på Twitter at det er observert et snøskred, og at det er ukjent om noen er tatt.

– Nødetater, lavinehunder, mannskap fra RKH, redningshelikopter Florø og luftambulanse Bergen på vei, skriver de.







Politiet opplyser at snøskredet har gått ved Dyrhaugstindane, et fjellområde på grensen mellom Luster og Årdal kommuner i Vestland.

Norske Redningshunder har sendt 10 lavinehunder til snøskredet, melder de på Twitter.

– Vi vet ikke så mye ennå, men det har gått et skred ved Dyrhaugstindane. Det er mye ressurser på vei, sier operasjonsleder Terje Magnussen til VG.

Magnussen sier at det skal være mye folk i fjellet.

– Det er observert noen spor inn i skredområdet, men det er vanskelig å se om de går ut igjen av området. Det er ikke avklart, sier han.

På Twitter skriver politiet at det foreløpig ikke er meldt noen savnet, men at det er observert skispor inn i skredområde.

Politiet har ennå ikke oversikt over hvor stort skredet er. Nødetatene nærmer seg skredområdet, som er et godt stykke inn i fjellet, opplyser operasjonslederen.