WHO: Kombinasjon av vaksiner kan gi bedre effekt

Det å kombinere ulike vaksiner kan gi bedre effekt enn å ta samme vaksine to ganger, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). – Naturlig å tenke at noen av dem kan virke vel så godt, eller bedre, sammen, sier immunolog Anne Spurkland.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det finnes teoretisk grunnlag for at noen av kombinasjonene faktisk kan gi en bedre immunrespons, enn om du tar samme vaksine to ganger, sa direktør for avdeling for immunologi og vaksiner ved WHO, Kate O’Brien, på en pressekonferanse onsdag.

Studiene på dette er underveis, sa hun, og ventes de kommende månedene.

– Da vil vi ha mye mer kunnskap om ulike kombinasjoner av vaksiner.

I mellomtiden anbefaler fortsatt WHO at man får samme vaksine to ganger, for de vaksinene som krever to doser.

– Etter den immunologiske læreboka

– Det er for så vidt som forventet fra et immunologisk perspektiv, sier professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, om WHOs uttalelse.

– Når man ser at alle vaksinene virker godt hver for seg først, er det naturlig å tenke at noen av dem kan virke vel så godt, eller bedre, sammen.

Alle vaksinene vi har tilgjengelige lager immunreaksjoner mot spike-proteinet, som er de små taggene på coronaviruset. De er egentlig ganske like på den måten, med noen nyanser, forklarer Spurkland.

AstraZeneca og Johnson & Johnson er såkalte vektorvaksiner, som bruker forkjølelsesvirus for å lage vaksinen. Forkjølelsesviruset brukes til å levere genet for coronavirusets spike-protein til celler i kroppen, som igjen begynner å produsere spike-proteinet. Da får vi en immunreaksjon som gjør oss beskyttet mot coronaviruset om det skulle komme inn i kroppen.

TEKNOLOGIER: Professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, sier at om to ulike teknologier blir satt sammen, kan vaksineeffekten bli bedre. Foto: Mattis Sandblad

Pfizer og Moderna er mRNA-vaksiner som inneholder oppskriften for spike-proteinet. mRNA er «pakket inn i» små fettpartikler som bidrar til at arvestoffet kommer inn i kroppsceller, som bruker oppskriften til å produsere spike-proteinet. Spiken alene gir ikke sykdom, men i begge tilfellene vil vaksinen få kroppen til å lage antistoffer mot spike-proteinet og gjøre forsvarsceller klare til å bekjempe coronaviruset dersom man senere blir smittet.

– Det å gi en vektorvaksine først og så en mRNA-vaksine etterpå, og se at dette gir effekt, det er etter den immunologiske læreboka, sier Spurkland.

Lignende teknologi i Sputnik-vaksinen

Immunologen forklarer hvorfor:

– Hvis du ser på det som skjer i kroppen for hver av vaksinene ved hjelp av et venndiagram. Hver sirkel representerer effekten av en vaksine. Om du tar de to ulike vaksinene etter hverandre, vil du få best effekt der de overlapper, sier Spurkland.

Slik er Sputnik-vaksinens teknologi bygget opp, legger hun til. Der er første og andre dose forskjellig, nettopp for å fokusere immunreaksjonen mot spike-proteinet og ikke forkjølelsesviruset.

– Hvis man kombinerer to ulike vaksiner, vil man kunne få samme effekten. Ved kombinasjon av Pfizer og Moderna vil man nok ikke se en bedre effekt, fordi de er såpass like. Men om du setter sammen to ulike teknologier, kan den fort bli styrket.

I Norge har rundt 135.000 personer fått første dose med AstraZeneca-vaksinen. Mange av de vaksinerte er helsepersonell. Etter at det ble oppdaget alvorlige bivirkninger etter bruk av vaksinen, ble det besluttet å ikke videreføre tilbudet om den i vaksinasjonsprogrammet i Norge.

Av dem som har tatt første dose med AstraZeneca-vaksinen er det nå over 90 prosent som har mottatt andre dose med en av mRNA-vaksinene.

– Det har allerede begynt å komme noe data som viser en bedre effekt ved kombinasjon av AstraZeneca og Pfizer eller Moderna, sier Spurkland.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver på sine sider onsdag at foreløpige resultater fra en studie i Storbritannia viser at de som fikk første dose med AstraZeneca og andre fra Pfizer er like godt beskyttet mot coronaviruset som de som har fått to doser med bare Pfizer.

– Funnene stemmer overens med det som tidligere er rapportert fra liknende studier i blant annet Spania og Tyskland, som har undersøkt sikkerhet og effekt ved kombinasjon av vaksinene fra AstraZeneca og BioNTech/Pfizer. Kombinasjonen av de to vaksinene ga også nesten 10 ganger høyere antistoffnivåer enn etter to doser med AstraZeneca-vaksinen, skriver FHI.