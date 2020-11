SISTE SKÅL: Shark Sharmake og Christer Tornell var godt fornøyd med å hygge seg med et glass fredag ettermiddag. De to mener full skjenkestopp er nødvendig. Foto: Frode Hansen, VG

Siste skål før full skjenkestopp: − Må få stoppet dette og snu smittetrenden

Skjenkestopp i hovedstaden gir konkursfrykt i utelivsbransjen. Men i solveggen under siste fredagspils får de nye tiltakene støtte.

En rekke tiltak fører til ny nedstenging for uteliv, kultur og stramme tiltak i Oslo fra mandag.

Bransjen frykter den totale skjenkestoppen i hovedstaden vil føre til konkursras, men flere VG møter fredag ettermiddag forstår at det blir bom stopp for alkoholservering.

– Man må få stoppet dette og snu denne smittetrenden. Det går bare ikke, sier Christer Tornell (57) som sitter sammen med Shark Saharmake (44) i solveggen på Egon på Karl Johans gate i Oslo sentrum med hvert sitt glass.

De er enige om at full skjenkestopp er den rette resepten for at ikke corona-smitten skal komme ut av kontroll.

– Det viktigste er å redde julen, sier Shark Sharmake (44) til VG.

Også Drammen innfører nå full skjenkestopp neste uke.

Støtter tiltakene

Tornell, som tidligere er kjent som dommer i «Skal vi danse», gjør det klart at det rolige bybildet på ettermiddagen gjorde at de gjennomførte den lenge avtalte «fredagspilsen». Han har selv vært tilbakeholden med den slags i år.

– Det er ok når man tar noen pils på en fredag ettermiddag, men det er når man mister kontrollen oppe i hodet at jeg tror smittespredningen blir litt heftig. Jeg tror tiltakene er nødt til å komme, sier Tornell.

Han tror at folk i Oslo nå vil takle de nye reglene på en bra måte.

– Det blir kun denne vinen denne helgen. Fremover blir det å høre på regjeringen og lokale tiltak, sier Tornell med et glass hvitvin foran seg.

NYTER LIVET: Margareta og Pell Fridell traff med været og koser seg i solveggen på Aker Brygge. Men paret støtter full skjenkestopp. Foto: Frode Hansen, VG

De to var ikke alene om å utnytte sjansen på en uteservering i godværet fredag. Utenfor Albert Bistro blinker det i to i 0,6 liter store pilsglass. Svenske Pelle (56) og Margareta Fridell (58) har bodd i Norge siden 1991 og er glade for at de ikke oppholder seg i Sverige. De har akkurat oppdatert seg på de nye reglene.

– Vi syns det er bra. Vi har også hus i Sverige og vi opplever at de tiltakene Norge setter i gang er riktige, sier Pelle.

Han tror de fleste kommer til å følge de nye reglene i Norge og synes skjenkestopp er riktig.

– Når folk drikker mister folk konseptene, sier Margareta Fridell og understreker at det er viktig med slike tiltak før smitten kommer ut av kontroll.

De ler av kveldens anbefaling fra et av barna.

– Et av barna sa at vi måtte passe på å drikke mye. Det er siste sjansen, men det var mer en spøk, sier Pelle og ler sammen med kona.

FÅ KUNDER: Taxisjåfør Karim Rahim Aqdam er glad for munnbindpåbud, men fortviler over få kunder i Oslo sentrum. Foto: Frode Hansen, VG

Men skjenkestopp er langt fra det eneste som vil prege gatebildet fremover. Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. Tiltakene stenger også kultur- og fritidsaktiviteter. Og det blir munnbindkrav under alle taxiturer.

Taxisjåføren Karim Rahimi Aqdam (52) har selv brukt munnbind siden mars og mener at en del kunder har fulgt hans eksempel.

– Det er bra å beskytte oss og passasjerer fra å bli smittet. Jeg hører ikke mye hoste, men når de hoster sier folk at de har testet negativt på corona, sier Aqdam.

Men han er fortvilet etter de siste 7–8 månedene. Utenfor Oslo Domkirke er det blitt svært stille for sjåføren.

– Nå har jeg venter i over tre timer her og har ikke hatt en tur. Staten må tenke at folk trenger å betale mat og husleie, sier han og forteller at inntektsgrunnlaget som selvstendig næringsdrivende forsvinner.

Han forstår at det innføres tiltak, men sier det diskuteres blant sjåførene at de sliter med å betale regninger som følge av at markedet har tørket inn.

KREVER KØLAPP: På Löplabbet krever Theodor Raaberg og kollegaene at kundene trekker kølapp og venter på tur. De strammer til ytterligere nå. Foto: Frode Hansen, VG

Og det skal bli større avstand mellom folk. Til uken blir det et krav om at butikker skal sikre at det kan være to meter mellom hver kunde. I sportsbutikken Löplabbet har allerede trukket bånd gjennom butikken som gjør at alle kunder må forholde seg til kølappordningen.

– Da skjønner de fleste at de ikke skal gå inn og dersom noen går direkte inn sier vi fra at de må vente, sier Theodor Raaberg (20), som jobber i butikken med munnbind.

BI-studenten syns selv det er kjedelig at studentlivet ikke går som normalt. I butikken er han streng på at det kun skal være fem kunder samtidig, mot en ansatt per kunde tidligere.

– Tror du kundene klarer å forholde seg til to meters avstand?

– Både og, her er vi veldig på at vi skal ha veldig god kunde og ansatt samtale. Det er selvsagt utfordrende. Vi gjør så godt vi kan med å informere dem, sier Raaberg.

– Vi har ekstra personell som spriter møller og betalingsterminalene og hvis det er stor pågang har vi en som står her og dirigerer, sier Raaberg.

Publisert: 06.11.20 kl. 20:15