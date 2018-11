SKADET: USS «Fitzgerald» hadde store skader etter sammenstøtet med containerskipet «ACX Crystal». Foto: EUGENE HOSHIKO / TT NYHETSBYRÅN

USAs marine slo på sporingssystem etter ulykker

NYHETER 2018-11-11

Amerikanske krigsskip slår på automatisk sporing i trafikkerte områder.

Publisert: 11.11.18

For å unngå ulykker, bruker sivile skip sporingssystemet Automatisk identifikasjonssystem (AIS). Dette gjør at skip kan sende og motta informasjon om hverandres posisjon, fart og kurs. Fartøy større en 300 brutto registertonn må ha utstyr for sending og mottak av AIS-signaler, hvis de skal gå i internasjonal fart.

Militære fartøy er fritatt for denne regelen. Fregatten KNM «Helge Ingstad» hadde etter all sannsynlighet slått av AIS da skipet kolliderte med tankeren «Sola» TS i Hjeltefjorden torsdag morgen. Militære skip bruker ofte AIS bare for å motta signaler, men lar være å sende dem ut selv. Marinefartøy ønsker gjerne ikke å spre sin nøyaktige posisjonen til alle og enhver.

– Jeg vil tro at de bare slår den på i spesielle tilfeller, sier den pensjonerte flaggkommandøren Jacob Børresen til VG.

Forsvaret bekrefter at det er vanlig å ha AIS slått av.

– Fregatter som driver daglig operasjoner har som vane å slå av AIS. Når det er alle bevegelser, retning og fart være åpent for alle, sier kapteinløytnant Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret.

KNM «Helge Ingstad» er ikke det eneste krigsskipet som har vært involvert i ulykker med avslått AIS. Etter flere alvorlige ulykker, utstedte den amerikanske marinen i fjor ordre om å skru på sporingssystemet i tett trafikkerte områder.

Ulykker

I juni 2017 kolliderte den amerikanske jageren USS «Fitzgerald» med et filippinsk containerskip utenfor kysten av Japan . Syv av mannskapet om bord på jageren døde i ulykken, og skipet fikk en diger flenge i skroget.

To måneder senere kolliderte en annen jager, USS «John S. McCain», med et tankskip i nærheten av Singapore. Ti av sjømennene om bord mistet livet. Skipene kolliderte ved inngangen til Malakkastredet, en av verdens mest trafikkerte skipsleier.

USS «John S. McCain» hadde ikke skrudd på AIS da sammenstøtet skjedde. Det er uklart om USS «Fitzgerald» hadde slått på sporingssystemet da jageren kolliderte utenfor Japan.

Disse, og flere andre ulykker, førte til at den amerikanske marinen innførte nye regler for fartøyene sine i fjor. Blant annet ble det innført nye skiftordninger, som skal gi mannskapet mer regelmessig søvn .

Nye regler

I tillegg kom det et direktiv om å skru på AIS i trafikkerte havområder.

«Jeg mener vi bør innse at vi kan bruke AIS, for å redusere faren for en kollisjon», uttalte den pensjonerte viseadmiral William Douglas Crowder til den amerikanske kringkasteren NPR i fjor .

Crowder har erfaring fra skip i samme klasse som «Fitzgerald» og «John S. McCain». Ifølge den pensjonerte viseadmiralen skal AIS være på i tett trafikkerte områder, om ikke flåtekommandøren beordrer noe annet.

I likhet med KNM «Helge Ingstad», er «Fitzgerald» og «John S. McCain» konstruerte for å være minst mulig synlig på radar. Det gjør dem vanskelig å oppdage for andre fartøy.

Børresen tror det kan ha bidratt til ulykken i Hjeltefjorden.

– Den kan ha fremstått som en mindre båt. At den ikke har fremstått på radar i det hele tatt, kan jeg ikke forstå, sier han.