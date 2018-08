«MANNFOLKSENTER»: -Hos oss kommer mannen foran og damene bak, skriver Alna senter på sin hjemmeside. Det er det flere som reagerer på. Vi er et «mannfolksenter» sier senterdirektør Hans Georg Helberg til VG. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kjøpesenter på egen nettside: – Hos oss kommer mannen foran og damene bak

Publisert: 02.08.18 22:28 Oppdatert: 02.08.18 22:47

NYHETER 2018-08-02T20:28:24Z

Alna senter i Oslo får gjennomgå etter at de promoterer kjøpesenteret på følgende måte: «Her kommer mannen foran og damene bak».

På Alna senter sin egen nettside er beskjeden til potensielle kunder klar:

– Vi er ikke helt som andre kjøpesentre. Hos oss kommer mannen foran og damene bak. Handel på ALNA Senter skal være effektivt og enkelt, du får alt under ett tak.

– Det er et forsøk på å ha det litt morsomt i hverdagen, forklarer senterdirektør ved Alna senter Hans Georg Helberg til VG.

Diskriminering

Men ikke alle syns promoteringen til Alnasenteret er like morsom.

– Det er 2018, og sånn kan man ikke holde på i Norge, sier Natalia Taranenko til VG.

Det var Taranenko som først opplyste VG om saken. Hun syns formuleringen er sexistisk og diskriminerende.

– Jeg synes ikke man skal akseptere og godta det. Kvinner bør droppe å dra dit. Det sender et signal om at kvinner ikke er like velkomne.

– Det hadde sikkert gått greit i et annet land, men ikke her, legger Taranenko til, og oppfordrer kvinner til å boikotte kjøpesenteret.

Taranenko er ikke alene om denne meningen.

Skivebom

– Nei, dette er ikke greit. Det burde være helt unødvendig med en slik setning, i og med butikkutvalget. Og forsøket på å bortforklare det som humor er bare rart, siden det ikke er det minste morsomt, sier leder i Kvinnegruppa Ottar Oslo , Katarina Storalm, til VG.

Storalm syns det er helt skivebom å promotere senteret på denne måte:

– Veldig underlig måte å ordlegge seg på, jeg var inne på nettsiden og klarer ikke å finne noe mer som gir forklaring til den korte setningen, og det gir jo absolutt ingen mening. Her har de nok bomma kraftig, gitt!

Gammeldags

Også likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer på Alnasenteret melding:

– Dette må være ment humoristisk! Men det spiller på gammeldagse fordommer om kvinner og menn. Jeg tror både kvinner og menn setter pris på en effektiv handel.

Alna er et «mannfolksenter»

Senterdirektør Helberg forstår derimot ikke hvordan dette kan oppfattes som sexistisk:

– Det har ikke vært en tanke en gang. Jeg skjønner ikke hvordan det kan kobles i det hele tatt. Jeg som mann går ikke like gjerne på et tradisjonelt handlesenter, men jeg liker å gå på Alna senter, sier Helberg.

Ifølge Helberg blir de fleste menn sittende i bilen mens kona shopper, eller går uinteressert bak henne.

– Alna senter er et «mannfolksenter». Det som er morsomt er at når de går fra parkeringsplassen så går mannen foran og kona bak. Vi er profilert som et «mannfolksenter».