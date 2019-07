TRIVES PÅ TUR: Geolog Lars Harald Blikra, leder for fjellskredovervåkning i NVE liker å gå i fjellet. Her er han på Veslemannen for å kontrollere måleutstyr i 2015. Foto: Arne Søiland, NVE

Overvåker Norges rasfarlige fjell: – Det kan utvikle seg fort

STRANDA (VG) Syv fjell i Norge er i stadig bevegelse, og når det først glipper, kan det bli katastrofe. Slik jobber de dag og natt med å overvåke landets farligste fjellpartier.

De rasfarlige fjellpartiene geologene overvåker kontinuerlig, har to forhold til felles:

Det er ganske store bevegelser i fjellene, så faren for skred er vesentlig.

Konsekvensene er store. Enten fordi det ligger ovenfor en fjord som kan lage flodbølge eller fordi det kan treffe bebyggelse.

Les om de syv farlige partiene og de mulige konsekvensene i faktaboksen:

Fjellpartier med kontinuerlig overvåkning Åknes i Møre og Romsdal: Et skred inntil 54 millioner kubikkmeter vil utvikle flodbølger som kan ramme inntil to kommuner. Antall mennesker i faresonen varierer med årstiden, fra et par hundre til 5000–6000.

Heggursaksla i Møre og Romsdal: Et skred inntil 3 millioner kubikkmeter vil utløse flodbølger i hovedsak innenfor Norddal kommune. Antall mennesker i faresonen varierer fra noen titalls til noen hundre.

Mannen i Møre og Romsdal: Et skred inntil 20 millioner kubikkmeter vil krysse Romsdalen og føre til oppdemming og flom. Antall mennesker i faresonen varierer med årstiden, fra relativt få til et par hundre.

Joasetbergi i Sogn og Fjordane: Steinblokken på 280.000 kubikkmeter kan skli ned i Aurlandsfjorden og skape en flodbølge som blant annet kan treffe Flåm. I turistsesongen kan det ramme over tusen mennesker.

Indre Nordnes i Troms: Et skred inntil 11 millioner kubikkmeter vil utvikle flodbølger innenfor tre kommuner. Inntil et par tusen mennesker kan befinne seg i faresonen.

Jettan i Troms: Et skred fra fjellpartiet er estimert til å ha et volum på 6 millioner kubikkmeter. Skredet vil kunne nå fjorden og skape en flodbølge som kan påvirke hele fjordsystemet.

Gámmanjunni 3 i Troms: Et skred inntil 26 millioner kubikkmeter kan krysse Manndalselva og muligens demme den opp. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat. Vis mer vg-expand-down

Overvåker dag og natt

Det er geolog Lars Harald Blikra, sjef for seksjon for fjellskredovervåkning som styrer dette arbeidet. VG møter ham i en tidligere skjortefabrikk på Stranda på Sunnmøre der Norges vassdrag- og energidirektorat har etablert en overvåkningsstasjon.

Stasjonen ligger drøye syv mil fra Veslemannen, som de siste dagene har begynt å bevege på seg igjen – og det uvanlig tidlig.

I BEREDSKAP: Når det varsles rødt må beboerne under Veslemannen evakuere. Bildet viser foten av fjellet Mannen og Sivilforsvarets lyttepost. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Blikra har vært NVEs ansikt utad i mangfoldige pressekonferanser og intervjuer om Veslemannen, som er en del av fjellet Mannen.

På senteret for fjellskredovervåkning henter han fram to grafer som viser bevegelsene ved punkter på Veslemannen. På et tidspunkt knekker grafene oppover. Det var rett før de søndag kveld hevet farenivået til rødt. Tirsdag ble farenivået nedjustert til gult.

– Med en gang kurven går opp på den måten, kan det utvikle seg ganske fort, så da er vi påpasselige med varsling, forklarer Blikra.

Det er det en enkel, men viktig grunn til:

– Folk må få tid til å reagere sånn at ikke bevegelsene går i taket og fjellet kollapser før de får tid til å evakuere.

Les om farenivåene i faktaboksen under:

Farenivå for fjellskred Grønt: Dette er normalsituasjonen. Det ventes ikke skred i nær fremtid. Vakthavende geolog sjekker tilstanden til de overvåkede fjellpartiene én gang i døgnet.

Gult: Det er økt fare for skred, men det er ikke ventet før om uker eller lenger fram i tid. Vakthavende geolog sjekker tilstanden minst annenhver time. NVE er i dialog med politi og kommuner.

Oransje: Skred er ventet å inntreffe innen en uke eller litt lenger fram i tid. Tilstanden vurderes fortløpende. Sårbare virksomheter som barnehager, skoler og helseinstitusjoner i faresonen flyttes til andre lokaler. Fjorder blir stengt for skipstrafikk.

Rødt: Et nært forestående skred er svært sannsynlig. Fjellpartiet evalueres fortløpende. Evakueringer skal være fullført senest 12 timer etter varsel. Veier og jernbane i faresonen blir stengt. Vis mer vg-expand-down

– Fascinerende jobb

Geologen betegner det som et dilemma. De vil ikke varsle rødt i tide og utide, med den belastningen det medfører for dem som bor der, samtidig er de nødt til å ha kontroll og har ansvar for å varsle.

Når de ser at fjellet beveger seg såpass at det kan bli farlig, samler geologene seg for å diskutere forholdene. Det kan skje over videosamtale ettersom de sitter i Molde, Trondheim og Kåfjord i Troms, i tillegg til Stranda.

Når de er enige om at farenivået må heves, etablerer de en vaktplan, slik at noen alltid følger med på fjellet. Deretter varsles politi, fylkesmann, kommune og beboere, før de informerer offentligheten.

VANN I FJELLET: Geologer fra NVE forsøkte å få fjellet til å løsne ved å pumpe vann ned i det i 2017. Foto: NVE

Geologen blar opp i en av flere tjukke permer som er merket med «Veslemannen». I permen peker han på et bilde av tre-fire geologer med hjelm og sikkerhetsutstyr på fjellet Mannen. Gleden med naturen er en drivkraft for Blikra.

– Det er en del av grunnen til at jeg er og ble interessert. Du får vært mye ute i naturen og du skal forsøke å finne ut hvordan ting henger sammen. Det er spennende, sier han.

Seksjonssjefen forteller at de både må forstå hvordan fjellet oppfører seg og plassere ut instrumenter som gir dem mulighet til å overvåke utviklingen. I arbeidet bruker de ofte helikopter for å komme opp i fjellet, men selv liker han best å gå.

– Det er en ganske fascinerende jobb. Det er spennende og kreativt, slår han fast.

– Er Mannen litt spesiell for deg, eller er du like glad i de andre fjellene?

– Nei, egentlig ikke. Jeg er mye rundt omkring.

MANNEN-MANN: Når Veslemannen har beveget slik at farenivået er hevet til rødt, har geolog Lars Harald Blikra svart på spørsmål fra mediene. Her er han avbildet foran fjellskredstasjonen på Stranda. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

For dem som bor i de utsatte områdene, er tidlig varsling avgjørende.

– Jeg tror det folk liker best med å jobbe her er det du kan kalle samfunnsoppdraget, at de syns at det er en viktig jobb. Samtidig som de kan være ute i naturen.

Kan bli nødt til å kalle hjem fra ferie

Seksjonssjefen for fjellskredovervåkning frykter at de kan bli nødt til å kalle tilbake ansatte fra ferie dersom det blir mange perioder med rødt farenivå på Veslemannen i sommer. Selv var han mandag kveld ikke sikker på om han får dratt på ferie som planlagt til uken.

– Er det fjelltur du skulle på da, eller?

– Ja, det er jo det.

– Hva tenkte du da du så det røde varselet nå da?

– Vi så det jo på kurvene lenge før varselet, men det er jo dette med hvordan vi skal klare å komme oss gjennom sommeren og høsten, sier han, og legger til:

– Det er nok det samme som de evakuerte tenker: At når det begynner så tidlig, hvordan skal vi komme oss gjennom dette?

– Hva tror du vil skje i høst, er det i år det store skredet skjer?

– Jeg har sluttet å tenke sånn, vi må bare følge med. Naturen klarer vi ikke styre likevel, erkjenner han.

– Vanvittige bevegelser

Fjellpartiet Veslemannen har hatt rødt farevarsel tolv ganger de siste fem årene. Etter erfaringene man har hentet fra lignende scenarioer i utlandet, skulle fjellet ha falt for lenge siden.

– Det er vanvittige bevegelser oppi der. Normalt sett når du har sånne bevegelser, så går jo skredet, sier Blikra og forklarer at det er sammensetningen av Mannen som har gjort at skredet ennå ikke er gått.

På en skjerm på veggen i overvåkningssenteret har geologene webkameraer fra syv ulike steder. Noen av dem viser utstyr, så geologene kan se at det fungerer uten å måtte gå opp på fjellet. Ett kamera filmer ned mot Flåm, mens ett annet viser fjellveggen Åknes.

– Det er ute i fjorden her mot Hellesylt, det veldig store fjellpartiet som truer hele Geiranger og Hellesylt, forklarer Blikra.

To av skjermene viser bilder fra Mannen. Der er imidlertid linsen dekket av regn.

– Så bildene sier deg ikke så mye, egentlig?

– Nei, det er mest for å se at fjellet står, ler geologen, men legger til at det er nyttig å se været på stedet dersom de skal ut med utstyr eller helikopter.

– Syns dere det er spennende når det begynner å skje store bevegelser?

– Ja, det er jo det, men vi har vært gjennom det mange ganger nå. Og det stresser jo organisasjonen vår når det skjer så ofte. Vi er ikke så mange.

PÅ BEFARING: Geologer fra NVE er avbildet i det de driver synsbefaring på Åkneset i Møre og Romsdal. Fjellpartiet kan skape flodbølger dersom det detter ned i vannet. Foto: Lars Harald Blikra, NVE

Det verste scenarioet

Det er ikke tilfeldig at overvåkningsstasjonen for fjellskred ligger nettopp på Stranda, tettstedet ligger tett opp mot Åknes. En enorm steinblokk som – om den raser – kan utløse en flodbølge i fjorden som kan true ti kommuner, deriblant turistmagneten Geiranger.

– Du kan si at det er det verste scenarioet vi har, sier Blikra.

Filmen "Bølgen" fra 2015 dramatiserte et slikt scenario.

Geologen selv mener mye av hendelsesforløpet i filmen er troverdig, men at filmskaperne har tatt visse friheter når det kommer til hvordan fjellet oppfører seg.

– At fjellet gikk tilbake og sånn, der har de tatt en snarvei. Men måten geologen er fremstilt og tenkte, om usikkerhet og resonnementene rundt hva som skjer, det kjenner vi oss igjen i.

Han peker på tvil, tro og usikkerhet som følelser de må hanskes med i jobben.

– Du har kunnskap, men også store mangler, så skal du ta en beslutning ut fra det. Du må ta en beslutning.

Disse vurderingene blir også aktuelle fremover, ettersom geologene ser at Veslemannen veldig raskt reagerer på regn. Da er det også fare for nye perioder med rødt farevarsel.

I FARESONEN: Denne gården ligger i det som kan bli nedslagsfeltet til Mannen. Beboerne er nødt til å evakuere når det blir rødt farevarsel på fjellpartiet Veslemannen. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Publisert: 03.07.19 kl. 17:14