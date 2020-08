Finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt Justisdepartementets lovavdeling om en vurdering av hvilket handlingsrom han har overfor Norges Bank. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sanner har bestilt ny utredning – vil gå i dialog med Norges Bank

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt om enda en vurdering av hvilket handlingsrom han har til å gripe inn i Tangen-saken. Samtidig varsler han at han vil ta kontakt med hovedstyret i Norges Bank.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har registrert at Hans Andreas Limi på vegne av Frp har uttrykt et ønske om at jeg skal ta initiativ til en dialog med hovedstyret i etterkant av finanskomiteens behandling av saken knyttet til brevet fra Norges Banks representantskap til Stortinget om ansettelse av ny daglig leder av SPU. Jeg vil ta et slikt initiativ, men selvsagt innenfor de formelle rammene som gjelder for denne saken, sier Sanner til NRK.

Bakgrunnen er finanskomiteens høring om Norges Banks ansettelse av finansmannen Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

Komiteens innstilling skal leveres fredag.

– Innrømmelse

Finansdepartementet har også bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om å gjøre en juridisk vurdering av finansministerens handlingsrom i Tangen-saken. NTB meldte om dette først.

INNRØMMELSE: Hadia Tajik er glad for at finansminister Sanner nå har bestilt utredningen fra Justisdepartementets lovavdeling. Foto: Maud Lervik

Saksordfører og Ap-nestleder Hadia Tajik tolker dette som en innrømmelse.

– Er det en klok ting av finansministeren å gjøre?

– Jeg oppfatter dette som en innrømmelse av at det var et feiltrinn å bestille en utredning fra et privat advokatselskap med bindinger til Nicolai Tangen. Lovavdelingen i Justisdepartementet er et uavhengig og respektert miljø. Vi imøteser utredningen der, sier Hadia Tajik til VG.

– Jeg forstår det dit hen at den vil komme i løpet av ettermiddagen og kvelden, sier hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tror det er klokt å bruke lovavdelingen.

– Lovavdelingen er tilgjengelig for regjeringen til å gjøre slike vurderinger. Det kan sikkert være klokt, sier han til VG.

Ny juridisk vurdering

Det sentrale spørsmålet er finansminister Jan Tore Sanners (H) eventuelle instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank.

Vurderingen er ventet å foreligge allerede torsdag ettermiddag.

– Det er riktig at vi forhører oss med Lovavdelingen for også å få deres vurdering om instruksadgang. Vi ser at det kan være ulike syn, og vi ønsker derfor å få deres vurdering, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i en e-post til VG.

– Vi henvendte oss til dem i går, skriver hun.

– Vi bekrefter at vi har bedt om en ny vurdering, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet Kristina Storeng til VG.

Løsningen støttes fra faglig hold.

- Det er veldig naturlig at Finansdepartementet henvender seg til lovavdelingen i Justisdepartementet, ettersom denne saken handler om forvaltningsrettslige spørsmål og grunnloven. Avdelingen er også kjent for høy integritet, faglighet og uavhengighet, sier jusprofessor Hans Petter Graver til VG.

– NATULIG: Hans Petter Graver støtter det siste grepet fra Finansdepartementet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Nylig konkluderte en juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Tangen.

Jusprofessorer uenige

Flere jusprofessorer mener imidlertid Sanner har mulighet til å gripe inn i ansettelsen, ifølge Dagens Næringsliv.

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo er blant dem som var uenige i vurderingen:

– Det er åpenbart at finansminister Jan Tore Sanner kan overstyre ansettelsen av Tangen. Advokatfirmaets vurdering viser blant annet til Christian Vs Norske Lov om at avtaler skal holdes, men dette blir for enkelt. Av denne loven følger det at avtaler skal holdes så langt de ikke strider mot lov eller ærbarhet. Å la avtalen trumfe alt annet, blir som å sette den over Grunnloven, sier Høgberg til Dagens Næringsliv.

Høgberg støttes av jusprofessorene Hans Petter Graver og Ola Mestad ved Universitetet i Oslo. De konkluderer med at Finansdepartementet har rett til å instruere Norges Bank, også i tilsettingsspørsmålet av daglig leder.

– Selv om banken har kompetanse og plikt til å ansette daglig leder, kan ikke det i seg selv hindre instruksjonsretten om hvordan kompetansen skal brukes og plikten gjennomføres, sier Mestad, som er ekspert på sentralbankloven.

Behandles i finanskomiteen

En vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet vil veie tungt.

Det er sentralbanken som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Ansettelsen er for tiden gjenstand for intens politisk oppmerksomhet, etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Finanskomiteen på Stortinget behandler nå kontrollorganets kritiske rapport. Komiteen møtes på nytt torsdag klokken 12 og har da ett døgn på seg til å komme fram til en innstilling i saken.

Publisert: 20.08.20 kl. 09:53 Oppdatert: 20.08.20 kl. 10:27

Fra andre aviser