Lege om Wuhan-viruset: − Vi kan slappe av litt her i Norge

12. desember 2019: Et nytt coronavirus blir identifisert i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Verdens helseorganisasjon (WHO) blir informert.

31. desember: 27 tilfeller av en ny type lungebetennelse blir påvist i Wuhan.

1. januar: Et sjømatmarked i Wuhan pekes ut som smittekilde.

7. januar: WHO opplyser at det er snakk om en ny type coronavirus som får navnet 2019-nCoV eller Wuhan-virus.

9. januar: En 61 år gammel smittet mann fra Wuhan blir den første som dør.

13. januar: Det første tilfellet utenfor Kina påvist i Thailand. De neste døgnene følger Japan, Sør-Korea og USA etter.

20. januar: Kinesiske myndigheter bekrefter at Wuhan-viruset kan spres fra person til person.

21. januar: Første tilfelle påvist i USA.

22. januar: 440 har fått påvist smitte, 17 er bekreftet døde. Hongkong, Nord-Korea og Macau stenger grensene og flere land begynner å sjekke tilreisende fra Kina.

23. januar: Wuhan og flere andre byer i Hubei-provinsen blir isolert.

24. januar: Første tilfellet i Europa påvist i Frankrike.

25. januar: Viruset påvist i Australia, Nepal, Shanghai og Malaysia.

27. januar: 2.750 har fått påvist smitte, 81 er døde. Canada, Kambodsja og Sri Lanka rapporterer første tilfeller.

28. januar: 4.515 smittede har fått påvist smitte, 106 er bekreftet døde. Første tilfelle påvist i Tyskland.

29. januar: Første tilfelle påvist i Finland.

30. januar: Over 8.000 smittet, 170 er døde. Første tilfeller påvist i Midtøsten og India.

31. januar: WHO erklærer utbruddet en internasjonal folkehelsekrise. Første smittetilfeller bekreftet i Italia, Sverige og Storbritannia

1. februar: 14.380 har fått påvist smitte, 304 er bekreftet døde, de aller fleste i Hubei-provinsen.

2. februar: Første dødsfall utenfor Kina registrert på Filippinene. Thailandske leger mener å ha funnet en mulig kur.

5. februar: 24.554 bekreftet smittet globalt, og 492 er døde, ifølge WHO. 191 av de smittede og én av de døde er fra utenfor Kinas fastland.

6. februar: Myndighetene oppgir at 28.018 er bekreftet smittet og 563 er døde i Kina.

Kilde: NTB.