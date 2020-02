Norge skjerper klimamålet

Regjeringen skjerper Norges klimamål for 2030 til minst 50 prosent, med mulighet for å gå opp mot 55 prosent.

Ines Margot Zander

Oppdatert nå nettopp

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), finansminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presenterte det nye klimamålet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

LA FREM NYTT MÅL: Finansminister Jan Tore Sanner (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Klimautfordringene er vår tid største utfordring, sa Sanner (se video øverst i saken).

– Det er vel dokumentert at konsekvensene av å ikke handle kan bli dramatiske for kommende generasjoner. Vårt ansvar å sørge for at de som kommer etter oss får et minst like godt utgangspunkt som vi har fått, fortsatte han.

Det krever både nasjonal og internasjonal handling, sa Sanner.

– Det vil kreve konkrete tiltak og vil kreve samarbeid over landegrensene, fortsatte finansministeren, og sa at Norge skal ta en lederrolle i å kutte utslipp.

Bakteppet er at FN har satt søndag 9. februar som frist for innmelding av oppdaterte nasjonale klimamål under Parisavtalen fra 2015.

Nye klimatiltak skaper debatt: «Er veldig store endringer»

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sa på pressekonferansen fredag at Norge er et av de første landene i verden til å melde inn sine klimamål.

Må gjøre det sammen

– Vi håper flere land vil følge etter så fort som mulig. Vi kommer til å kutte utslippene i samarbeid med EU, sa statsråden.

Også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad snakket om at Norge nå kan vise vei for resten av verden.

I likhet med sine regjeringskolleger sa Ropstad at han håper flere land vil følge etter og melde inn sine mål.

– Skal vi klare det, trenger vi å øke ambisjonene. Og vi må gjøre det sammen, sa Ropstad.

Skjerper målet

I dag har Norge som mål at utslippene av klimagasser skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU. Norge meldte dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfestet de året etter.

Gro Harlem Brundtlands klimabønn: Du må bidra

Dette målet skjerpes nå til minst 50 prosent, med mulighet for å skjerpe det ytterligere til opp mot 55 prosent.

Publisert: 07.02.20 kl. 12:45 Oppdatert: 07.02.20 kl. 13:08

