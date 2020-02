PRISFALL: Strømprisene har falt etter nyttår. Men husholdninger som har «variabel pris»-avtaler, betaler gjerne to–tre ganger mer enn markedspris, ifølge Forbrukerrådet. Foto: Krister Sørbø

Forbrukerrådet advarer mot «blodpriser» på strøm

Forbrukerrådet vil fjerne avtalene om variabel strømpris, og advarer mot lokketilbud og manglende seriøsitet. – Svartmaler situasjonen, svarer strømselskapenes interesseorganisasjon.

Nå nettopp

– Vi ønsker å få fjernet disse avtalene fra markedet. De er hverken prisgunstige eller forbrukervennlige, sier Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket til VG.

Hun mener at avtaler med såkalt variabel strømpris ikke er et lønnsomt alternativ for vanlige forbrukere, og sier at slike prisavtaler markedsføres massivt av strømselskapene, særlig av deres telefonselgere.

– Strømleverandørene gjør svært god butikk på å selge dårlige avtaler. De tapper forbrukerne for penger. Når kundene betaler to–tre ganger mer enn markedspris for strøm, snakker vi om marginer i strømleverandørens favør som i alle andre markeder ville vært omtalt som blodpris, sier forbrukerdirektøren.

Hver fjerde husholdning har slike variabel pris-avtaler i dag.

Markedssjef hos Telinet og Agva Bjørn Arctander mener variabel pris er gammeldags.

– Det er ikke et produkt vi anbefaler eller markedsfører. De aller fleste bør ha spotpris, og de som er avhengige av forutsigbarhet bør ha fastpris, sier Arctander om produktet som Agvas nettsider presenterer som «den vanligste avtaleformen i Norge».

KRITISK: Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. Foto: Siv Dolmen

Onsdag 5. februar var markedsprisen på strøm 24,18 øre per kilowattime (kwh).

Hafslund Strøms «Direkte variabelpris»-avtale kostet 72,50 øre/kwh.

Norgesenergis «Topp 10 garanti»-avtale kostet 56,99 øre/kwh.

Fjordkrafts «Forutsigbar strøm»-avtale kostet 49,99 øre/kwh.

Disse tre selskapene har 40 prosent av husholdningskundene, andre strømleverandører er enda dyrere:

Agvas «Agva Kraft Variabel»-avtale kostet 85,00 øre/kwh.

Telinets «Standard variabel»-avtale kostet 85,00 øre/kwh.

Fortums «Variabel»-avtale betalte 72, 50 øre/kwh.

Priseksemplene er samlet inn av Forbrukerrådet via deres tjeneste strompris.no.

For en familie i stor enebolig som bruker 30.000 kilowattimer i året, er prisforskjellene betydelige, om strømprisen 5. februar legges til grunn for regnestykket:

Med Hafslunds «direkte variabelpris» blir strømregningen 25.500 kroner.

Med Hurum Krafts spotavtale «bare strøm» blir strømregningen 7.614 kroner.

Nettleie kommer i tillegg.

UENIG: Informasjonssjef i Energi Norge Aslak Øverås sier de jobber med å gjøre markedet enda tryggere gjennom klarere bransjenormer for salg og markedsføring. Foto: NTB scanpix

– Svartmaler situasjonen

Interesseorganisasjonen Energi Norge avviser Forbrukerrådets kritikk.

– Det er ingen grunn til å fjerne et produkt som kundene vil ha. I variabel-avtalene endrer prisene seg langsommere enn i spotpris-avtalene. Det vil si at du typisk betaler litt mer når markedsprisen er på vei ned, som nå, og litt mindre når den er på vei opp. Noen ønsker det slik, selv om statistikken viser at spotpris-avtaler er rimeligere over tid, sier informasjonssjef i Energi Norge Aslak Øverås.

Han mener at strømmarkedet fungerer bra med et stort tilbud av produkter og tøff konkurranse mellom aktørene.

– Vi synes Forbrukerrådet svartmaler situasjonen. Ulempen med mange tilbydere og ulike produkter er at det krever mer å orientere seg i markedet. Men det finnes flere sammenligningstjenester – blant annet den Forbrukerrådet driver selv, sier Øverås.

– Lures til å betale altfor mye

Forbrukerrådet mener det ikke er kvalitetsforskjeller på strøm, og etterlyser et lettere marked å navigere seg i.

– Det burde være et enkelt produkt. I stedet ser vi strømleverandørene konkurrere ved å lage stadig nye, ulike avtaletyper som tilslører de faktiske prisene og er ekstremt vanskelige å forstå, sier forbrukerdirektør Blyverket.

Hun nevner kampanjer med lokkepriser, prisgarantier uten rot i virkeligheten, ulike koblingssalg mot andre kjøp og tjenester, påstander om at ett selskap er best i markedet eller har grønnere strøm enn andre.

– Enkelte markedsfører variabel pris med at de følger markedsprisen, alltid er blant de ti beste eller er garantert konkurransedyktige. Det eneste som er garantert, er at man blir lurt til å betale altfor mye, sier Blyverket.

REGNFULL VINTER: Det er grunnen til at spotprisen har vært uvanlig lav siden nyttår, forklarer strømselskapene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Sikrer seg jevnere strømpris

NorgesEnergi mener at deres «Topp ti garanti» er en god strømavtale.

– Noen perioder vil prisen ligge over andre avtaler, mens den i andre perioder vil ligge under. Med denne avtalen vil altså kundene sikre seg en jevnere strømpris enn ved andre typer avtaler, skriver markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.

Han er uenig i at slike «variabel-avtaler» bør fjernes fra markedet.

– Variable avtaler kan sammenlignes med å få muligheten til å velge en mellomting mellom fast eller flytende rente i banken. Vi mener det er en god ting at forbrukerne kan velge den strømavtalen som passer dem best.

VG har vært i kontakt med Fjordkraft, som viser til svarene fra Energi Norge.

Forsvarer høyere variabel-pris

Også Hafslund forsvarer den høyere prisen på variabel-avtalene.

– Denne vinteren har både vært varmere og våtere enn normalt. Dermed vil forskjellen mellom variabelpris og spotavtale kunne bli større i enkelte perioder, fordi spotprisen er unormalt lav for perioden. Dette kan endre seg dersom vi får en periode med kaldt og tørt vær, mener Julie Hæhre, kommunikasjonssjef i Hafslund Strøm.

Også Fortum forklarer den store prisdifferansen med at spotprisen i vinter har vært uvanlig lav og legger til er at alle kundene kan endre strømavtale når som helst.

VÅTT VÆR: Regn i stedet for snø gjør at vannmagasinene fylles i rekordfart. Bildet viser Hunderfossen kraftverk den regnfulle sommeren 2012. Foto: Tore Jacobsen

Mange misfornøyde strømkunder

Forbrukerdirektøren viser til at markedsføring av strøm er på Forbrukertilsynets klagetopp, og at også de får mange henvendelser fra misfornøyde strømkunder.

– Forbrukerne blir lurt inn i avtaler det er vanskelig å komme ut av, prisene endres uten at de får ordentlig beskjed. Markedet er uoversiktlig og fungerer stadig dårligere, sier Blyverket.

De er i dialog med Energi Norge, politiske myndigheter og tilsyn som Forbrukertilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om prisjungelen på strømmarkedet.

– Strømbransjen er ekstremt lite forbrukervennlig og har store problemer med sin seriøsitet, sier Blyverket.

2019 ble det fjerde dyreste strømåret siden 2000. Men strømprisen har falt siden nyttår, som følge av den milde og våte vinteren. Snittprisen for januar er den laveste på 13 år, opplyser kraftbørsen Nord Pool til NTB.

Les også: Slik lokkes strømkunder i prisfelle

Det er til enhver tid omkring 500 ulike strømavtaler på markedet, og Blyverkets råd til forbrukerne er klart:

– Bytt til spotpris, som er billigst over tid. Eller velg fastpris, om du ønsker mer forutsigbarhet. Styr unna avtaler med variabel pris, hvor det er nær umulig å vite hva regningen ender på.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har ca. 75 prosent av husholdningene spotavtaler og ca. 23 prosent variabel prisavtaler. Litt over to prosent av strømkundene har valgt fastpris.

Publisert: 10.02.20 kl. 16:21

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser