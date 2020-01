Trøndelag Ap: Sittende leder Hopsø tar ikke gjenvalg – det kan åpne for Giske-comeback

Trøndelag Aps sittende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø tar ikke gjenvalg. Det kan åpne veien for at tidligere Ap-nestleder Trond Giske blir fylkesleder.

NTB

Nå nettopp

– Jeg har i dag meddelt valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti at jeg ikke stiller til gjenvalg som leder av Trøndelag Arbeiderparti, sier Hopsø i en uttalelse til NTB.

Valgkomiteen får dermed en delikat sak i fanget, nemlig hvordan den skal forholde seg til Giskes kandidatur til den ledige jobben.

– Jeg har tenkt nøye gjennom hvilket svar jeg skulle gi valgkomiteen. Dette har ikke vært en lett beslutning. Jeg har siden jeg ble leder av Trøndelag Arbeiderparti fått flere ansvarsfulle roller, senest i høst som gruppeleder for fylkestingsgruppa, sier Hopsø.

Han viser også til at han har mange jern i ilden, både privat og som lokal- og fylkestingspolitiker.

– Samlet sett er dette mye, og med samboer og to små gutter oppi det hele har jeg kommet til at jeg ved denne korsveien ikke stiller til gjenvalg. Det har vært en lærerik og begivenhetsfull tid som leder av Trøndelag Arbeiderparti. Jeg vil nå ønske valgkomiteen lykke til med sitt arbeid fram mot årsmøtet.

Publisert: 31.01.20 kl. 22:34

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser