Fylkesleder i Trøndelag Ap tar ikke gjenvalg

Per Olav Skurdal Hopsø takker for seg som leder for Trøndelag Ap. Det kan bane vei for et Giske-comeback.

– Jeg har i dag meddelt valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti at jeg ikke stiller til gjenvalg som leder av Trøndelag Arbeiderparti, skriver Hopsø i en uttalelse VG har fått tilsendt.

Valgkomiteen får dermed en delikat sak i fanget, nemlig hvordan den skal forholde seg til Giskes kandidatur til den ledige jobben.

– Jeg har tenkt nøye gjennom hvilket svar jeg skulle gi valgkomiteen. Dette har ikke vært en lett beslutning. Jeg har siden jeg ble leder av Trøndelag Arbeiderparti fått flere ansvarsfulle roller, senest i høst som gruppeleder for fylkestingsgruppa, sier Hopsø.

Frist 1. februar

Han viser også til at han har mange jern i ilden, både privat og som lokal- og fylkestingspolitiker.

– Samlet sett er dette mye, og med samboer og to små gutter oppi det hele har jeg kommet til at jeg ved denne korsveien ikke stiller til gjenvalg. Det har vært en lærerik og begivenhetsfull tid som leder av Trøndelag Arbeiderparti. Jeg vil nå ønske valgkomiteen lykke til med sitt arbeid fram mot årsmøtet.

Hopsø hadde frist til 1. februar med å meddele vaAllgkomiteen om han ville ta gjenvalg eller ikke.

Årsmøtet i Trøndelag Ap, som skal velge ny fylkesleder, holdes fra 20. til 22. mars. Valgkomiteens innstilling skal være klar 16. mars. Lokallagene får et par uker i starten av februar til å komme med sine innspill i saken.

Lokalt er det delte meninger om Giske, som trolig har større støtte i Sør- enn i Nord-Trøndelag.

Valgkomiteen møtes for å diskutere saken mandag.

– Gjort en god jobb

Valgkomiteens leder Arild Grande bekrefter overfor VG at han har mottatt Hopsøs ønske om å ikke stille til gjenvalg.

«Per Olav Hopsø har gjort en god jobb som fylkesleder. Valgkomiteen tar hans beslutning til etterretning. Arbeiderpartiet har svært mange dyktige politikere som kan bekle sentrale verv og jeg ser frem til arbeidet sammen med valgkomiteen. Kommunepartiene har allerede sendt inn en rekke gode kandidater og valgkomiteen begynner jobben med å vurdere den videre prosessen på mandag, med mål om å sette sammen et lag som er samlende og peker framover for hele Trøndelag», skriver Arild Grande i en SMS til VG.

– Et av de største politiske talenter

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) er kryptisk og vil ikke svare på om hans politiske venn, Trond Giske bør overta.

– Jeg er helt sikker på at Arild Grande og valgkomiteen kommer til å gjøre en grundige jobb med å sette sammen et godt forslag til nytt styre, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Og fortsetter:

– Per Olav er en av Arbeiderpartiets største politiske talenter. Han er viktig for Trøndelag og det kommer han til å være framover.

Trond Giske har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.

