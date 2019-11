SOLID HOPP: 41 år gamle Christopher Robert Phillips bor i Tromsø og var et helt nytt innslag på dagens skatteliste i kommunen. Foto: Privat

Chris (41) var nær konkurs – nå tjener han mest i Tromsø

Briten Christopher Robert Phillips (41) var et helt ukjent navn på skattelistene i Tromsø, men i fjor tjente han definitivt mest, skriver avisen iTromsø.

– Jeg håpet at jeg som utlending kanskje skulle fly litt under radaren, og hadde vel egentlig mest lyst til å gjemme meg, sier den britiske Tromsø-innbyggeren Christopher Robert Phillips (41) når han treffer iTromsø i anledning skattelistene for 2018.

Phillips bor i byen fordi kona er derfra. Sammen har de to barn, skriver avisen.

I 2018 tjente han 41,8 millioner skattbare kroner. At han havner på toppen, skyldes at han i fjor solgte selskapet sitt, Decision Tech Ltd, som står bak nettsiden DTL. Det tok dem 15 år å bygge det opp.

– Jeg og en annen laget nettsiden DTL for å sammenligne ulike produkter. I fjor ble nettsiden og selskapet solgt. Det forklarer både inntekten og skatten, sier Phillips, som ikke venter seg det samme for skattelisten neste år.

Makset ut kredittkort for å unngå konkurs

At han skulle havne på topplisten, hadde han neppe trodd da han og en kompis først startet opp selskapet for femten år siden:

– Jeg bodde sammen med broren min i hans knøttlille leilighet og jobbet steinhardt for å få selskapet opp å gå. Det var lange dager. Vi holdt på å gå konkurs flere ganger, og ble nødt til å makse ut kredittkortene for å holde liv i driften, forteller han til avisen.

Da de solgte selskapet hadde det vokst seg til 70 ansatte og fem hovedaksjonærer.

I dag jobber Phillips som konsulentvirksomhet rettet mot det engelske markedet – hjemmefra.

