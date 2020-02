LAS PALMAS: Strandede passasjerer på flyplassen i Las Palmas søndag. Foto: BORJA SUAREZ / REUTERS

Norwegian setter opp ekstrafly for å hente hjem passasjerer

Flyplassene på Kanariøyene er gjenåpnet, men med redusert kapasitet. Norwegian setter opp ekstrafly for å hente norske passasjerer hjem.

Over 2000 nordmenn er værfaste på Kanariøyene, der flyplassene har vært rammet av en sandstorm.

Den spanske flyplassoperatøren Aena meldte på Twitter like etter klokken 08 mandag morgen at alle flyplasser på Kanariøyene er gjenåpnet, men med redusert kapasitet.

I en pressemelding skriver Norwegian at de jobber for å sette opp ekstrafly for å hente hjem deres passasjerer såfremt været tillater det.

– De første flyene vil etter planen kunne lette fra Las Palmas sent mandag ettermiddag, men dette avhenger av værsituasjonen. Reisende vil få direkte beskjed så fort som mulig, skriver Norwegian i pressemeldingen.

Dagens flyginger til Kanariøyene skal etter planen gå som normalt.

Norwegian understreker at de må foreta en sikkerhetssjekk for å forsikre at flyene ikke har tatt skade av sanden:

– Sikkerheten har øverste prioritet, og derfor vil vi foreta en sikkerhetssjekk av de åtte flyene som står parkert på Las Palmas flyplass for å forsikre oss om at de ikke har tatt skade av sandstormene. Vårt mål er at flyene skal være ferdig inspisert i løpet av dagen.

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian opplyste til VG tidligere mandag morgen at så snart været er stabilt, kan de gjenoppta flytrafikken.

– Samlet bilde er at været på Kanariaøyene fortsatt er veldig ustabilt, sa Hjørnholm.

– Det er viktigste er å få passasjerer hjem som sitter strandet på Gran Canaria og Tenerife, understreket han.

En sandstorm, såkalt calima, skaper problemer på Gran Canaria. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Også SAS har passasjerer strandet på Kanariøyene. Mandag morgen opplyste selskapet at ingen av flyene vil ta av foreløpig.

– Det er ustabilt vær, så flyplassen kan bli stengt igjen, fortalte pressesjef John Eckhoff til NTB.

Flyplassene ble stengt lørdag, og søndag kom en ny sandstorm inn over Gran Canaria.

Til sammen ble åtte flyplasser på øygruppen stengt og minst 822 flyginger er så langt påvirket, har flyplassoperatøren Aena opplyst.

Sandstormen forårsakes av en kombinasjon av vind og sandstøv fra Sahara, et værfenomen som kalles «calima».

