Jordbærbøndene fortviler: - Frykter nordmenn ikke vil jobbe

Jordbærbøndene frykter for årets jordbærsesong. Simen Myhrene er redd for at behovet for norske plukkere og strenge smittevernsregler, kan resultere i at bare halvparten av bærene blir plukket.

– Jeg er redd vi vil komme på hæla og ikke rekker å plukke mer enn halvparten av bæra før det er for seint, sier Simen Myhrene.

Han er tredje generasjon jordbærbonde i vakre Sylling i Lier kommune.

