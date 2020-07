TIL NORGE: Remdesivir skal nå bli tilgjengelig for land i EU, samt Norge og Storbritannia. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Norge sikret coronamedisin gjennom EU-avtale

EU-kommisjonen signerte tirsdag en avtale med legemiddelselskapet Gilead om nok Remdesivir til behandling av rundt 30.000 coronapasienter. Også Norge omfattes av avtalen.

Legemiddelet Remdesivir ble godkjent for bruk til behandling av covid 19 tidligere i juli. EU-kommisjonen meldte tirsdag på Twitter at de har signert en avtale med Gilead for sikre tilgang til medisinen.

– Vi har jobbet utrettelig for en avtale for å sikre oss den første godkjente medisinen mot covid-19 til EU. Vi snur alle steiner i kampen om en sikker og effektiv behandling, sier leder for helse- og matsikkerhet Stella Kyriakides i EU-kommisjonen i en pressemelding.

Nå bekreftes det at også Norge får tilgang på medisinen.

– Kliniske studier har vist at Remdesivir kan ha effekt på behandlingstiden for pasienter på respirator. Jeg er derfor glad for at Norge er omfattet av innkjøpsavtalen vi har med EU gjennom en såkalt JPA (Joint Procurement Agreement), skriver Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en epost til VG.

Videre opplyser han om at Helsedirektoratet har spilt inn et ønsket kvantum av Remdesivir.

– Det sikrer Norge tilgang på dette legemiddelet på lik linje med landene i EU når det blir tilgjengelig, legger han til.

FORNØYD: Bent Høie viser til studier som har vist at Remdesivir kan ha effekt på behandlingstiden for pasienter på respirator.

Kontrakten har en verdi på 63 millioner euro og vil gi behandling til omkring 30.000 pasienter med alvorlige symptomer. Testing har vist at legemiddelet kan korte ned sykdomsforløpet ved corona. Flere store studier har prøvd ut Remdesivir som coronabehandling - blant annet den store WHO-studien Solidarity, som også har gått i Norge.

Det er virkestoffet som heter Remdesivir, mens medisinen formelt skal hete Veklury.

Fra tidlig i august og fremover vil medisinen gjort tilgjengelig for medlemsland og Storbritannia. EU-kommisjonen skal koordinere, skriver de i en pressemelding.

