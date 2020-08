BYGDØY: Politiet rykket natt til søndag ut til Bygdøy, der flere hundre personer oppholdt seg. Politiet ga arrangøren pålegg om å avslutte festen. Foto: VG-leser

Travel natt for politiet: – Kan tyde på at folk har flyttet festen hjem

Politiet flere steder i landet har hatt fullt opp meldinger om hjemmefester og bråk natt til søndag. På Bygdøy i Oslo er politiet i ferd med å stanse en fest med flere hundre personer.

Ved midnatt lørdag stengte ølkranene på landets serveringssteder, og bransjen advarte om at det kunne føre gjestene ut til uoversiktelige hjemmefester og større smittefare.

I Oslo har det den siste tiden blitt registrert flere smittetilfeller etter private fester, og natt til søndag melder politiet at dette ikke ser ut til å ha skremt folk fra å møtes i store grupper.

– Det er ganske mange meldinger om feststøy på privat sted. Det kan tyde på at folk har flyttet festen hjem istedenfor å ta den ute på byen, sier operasjonsleder ved Oslo-politiet Marita Aune til VG i 01.30-tiden.

Politiet har blant annet rykket ut til en fest med flere hundre festdeltakere på Bygdøy i Oslo, mellom Huk og Paradisbukta.

Ifølge politiet har arrangøren opplyst om at det i løpet av natten har kommet flere deltakere som ikke var invitert til festen.

– Patrulje har god dialog med arrangør og gir pålegg om å stanse festen nå, skriver de på Twitter rundt klokken 02.30.

Det skal være mye fyll på stedet, og politiet har også fått melding fra en bussjåfør som fortviler over altfor mange folk på bussen.

– Vi er ikke noe smittevernspoliti

Operasjonsleder Aune forteller at politiet så langt ikke har hatt kapasitet til å rykke ut på alt, og at de må prioritere ordensforstyrrelser foran smittevernhensyn når de velger hva de skal gjøre først.

– Vi er ikke noe smittevernspoliti. Folk må prøve å være fornuftige og ta gode vurderinger selv, selv om det kanskje ikke er inntrykket jeg sitter med så langt denne nattevakten. Forhåpentligvis blir det bedre utover, sier Aune.

Blant de andre festene Oslo-politiet har rykket ut til natt til søndag, var en fest på Majorstuen. Der gikk meldingen inn til politiet ut på at over 50 personer oppholdt seg inne på festen, og at det var kø utenfor for å komme inn.

– Der ble innehaveren pålagt å avslutte, og å holde det stille stille frem til klokken 08, sier Aune.

Smittevernreglene har fortsatt en grense på maks 20 personer for private fester og sammenkomster – så lenge det kan holdes én meters avstand mellom gjestene.

fullskjerm neste OSLO-FEST: Politiet melder om fest med over 100 personer i Middelalderparken i Oslo. Også på Domkirkeodden i Hamar ble det meldt om ansamlinger på rundt 150 personer,

Stoppet store fester

Før midnatt lørdag kveld ble det kveld meldt om en ansamling av over 100 personer i alderen 25–35 år som lagde leven og bråk i Middelalderparken i Oslo. De på festen skal åpenbart ha brutt flere smittevernregler.

– Det virker som det er en arrangert fest, sa operasjonsleder André Kråkenes til VG lørdag kveld.

Han hadde også følgende oppfordringer til Oslo-ungdommen:

– Ta hensyn, hold avstand, fest med måte.

I likhet med Oslo-politiet, måtte også politiet i Innlandet rykke ut for å stoppe fest-ungdom lørdag kveld, etter at de fikk melding om en stor ansamling av ungdommer på Domkirkeodden i Hamar.

– Der var det cirka 150 personer, som måtte rydde og forlate stedet, og det gjorde de. Det gikk helt greit for seg, sier operasjonsleder Øyvind Bakken til VG.

Operasjonslederen forteller at de har fått flere meldinger om festing og klager på høy musikk fra privatadresser, og at politiet ikke har kapasitet til å rykke ut på alt.

– Vi ønsker at alle følger de rådene og veiledningene som er gitt av

myndighetene når det gjelder smittevern, legger han til.

Også politiet i Agder melder om mange meldinger om støy fra hjemme-fester natt til søndag:

