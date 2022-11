JUBLER FOR ENIGHET: Klima og miljøminister Espen Barth Eide på plass i Egypt.

Klimaforhandlingene: Enighet slutterklæring

Klimatoppmøtet COP27 i Egypt har kommet til enighet om en slutterklæring, to timer etter at det kom til enighet om tap og skadefond.

Toppmøtet kom til enighet om tap og skadefond som skal sikre støtte til fattige land rammet av klimaendringer. Det skriver NTB.

Vedtaket ble kunngjort litt etter klokken 03 natt til søndag.

– Vi er veldig fornøyd med fond for tap av skade, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide til VG.

–Formuleringen rundt utslippsreduksjon kunne vært enda bedre, der jobbet vi med å endre formuleringene. Vi er passe fornøyd, det er ikke historisk, men det er ikke dårlig legger han til.

Klokken 05 ble det kunngjort at en slutterklæring er klar. Innholdet i den er foreløpig ikke kjent.

Enigheten kommer nesten to døgn på overtid i Egypt.

Uttrykket «tap og skade» brukes om klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Et eksempel er havnivåstigningen som truer Maldivene og andre lavtliggende øystater.

I over to uker har nærmere 200 av verdens land forhandlet om nye klimatiltak under klimatoppmøtet COP-27 i den egyptiske byen Sharm el-Sheik.

KLIMATOPPER: Eide møter Kinas klimautsending Xie Zhenhua.

Konferansen måtte fortsette én dag på overtid ettersom deltagerlandene fremdeles var langt unna å ha en avtale i boks.

Naturvernforbundet er skuffet over hva de omtaler som en svak formulering om utfasing av fossilt og utslippskutt. De berømmer den norske delegasjonen for arbeidet med avtalen for tap og skade, og innsatsen for å forbedre slutterklæringen på fossilt.

– Deres forslag ville gitt land en skjerpet forpliktelse til å fase ut all fossil energi, ikke bare kull, noe som betyr mye fra et stort olje- og gassland. Det er bra at klimaforhandlingene endelig snakker seriøst om fossilt, men dessverre ble det ikke fullt gjennomslag for fossilkutt, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

Men faktumet at fossilt er med i slutterklæringen mener Naturvernforbundet er et klart signal:

– Dere må handle hjemme, høre på faglige råd fra FN og IEA, og slutte å lete etter og bygge ut nye olje- og gassforekomster, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Barth Eide sier i en kommentar at det ikke vil hjelpe om enkeltland slutter på dagen.

– Det Naturvernforbundet burde glede seg over er at alle vestlige oljeproduserende land ønsker utfasing. Hjemme jobber vi hver dag med denne omstillingen, som er en global dugnad.

Info COP27 Landene møtes hvert år for å forhandle om hvordan landene skal samarbeide for å få ned klimagassutslippene og bekjempe global oppvarming. I år holdes møtet i Sharm el-Sheikh i Egypt. Forhandlingene kalles «conference of the parties» og forkortes derfor til COP. Årets er den 27. runden, og kalles derfor COP27. Forhandlingene varer i to uker, og avsluttes med en avtaletekst om hva man fikk til. Alle land må stille seg bak, ellers blir det ingen avtale. Utgangspunktet for det meste de gjør, er Parisavtalen, som ble vedtatt i 2015. Da avtalte landene at de skal kutte sine klimagassutslipp i tråd med det som skal til for å begrense global oppvarming til «godt under 2 grader», helst 1,5 grader. Parisavtalen er juridisk bindende - men hvor store utslippskutt hvert enkelt land skal ta, er opp til landene selv å melde inn. Landene skal melde inn nye og skarpere utslippskutt minst hvert femte år, de kan aldri melde inn et svakere mål. Alle landene kommer inn på klimaforhandlingene med sine egne mål. De spiller inn hva de mener skal stå på den endelige teksten, kalt «cover decision». Det som står der er symbolsk svært viktig, men det forplikter også landene til å følge det opp. Vis mer

Disse temaene har vært viktige under årets klimatoppmøte:

Penger til å finansiere klimatilpasning og utslippskutt, samt kompensasjoner til land som rammes spesielt hardt av klimaendringene. Tiltak for å nå 1,5-gradersmålet, som går ut på at den globale oppvarmingen helst ikke skal gå over 1,5 grader celsius i forhold til førindustriell tid innen år 2100. Utfasing av fossile energikilder. Dette var også et svært betent tema under forrige COP-konferanse i Glasgow.

Det såkalte 1,5-gradersmålet ble vedtatt i Parisavtalen fra 2015. Forskere har anslått at en oppvarming på mer enn 1,5 grader vil medbringe alvorlige konsekvenser for mennesker og dyreliv på kloden.

Dersom den globale klimapolitikken følger dagens kurs, går verden mot å bli 2,8 grader varmere ved starten av neste århundre, ifølge den årlige rapporten fra FNs miljøprogram.

Klimaendringene kan allerede merkes i store deler av verden, og denne sommeren så tørke, hetebølger, flom og ekstremvær som overrasket flere forskere.

Få har skjerpet klimamålene

Et avtaleutkast ble også lagt frem på konferansen på torsdag, men denne ble ikke vedtatt av deltakerlandene den gang.

Forslaget gjentok blant annet formuleringen om nedfasing av kullkraft fra forrige COP-konferanse i Glasgow – uten å si noe tilsvarende om olje og gass. Dette har lenge vært et stridstema på klimatoppmøtene.

Under den forrige konferansen i Glasgow ble landene også enige om at de skulle revurdere sine egne klimamål. Forrige måned hadde imidlertid bare 23 av de 193 landene meldt inn nye og strengere mål for sine klimakutt.

Tre dager før toppmøtet begynte, gikk regjeringen i Norge ut med at de har skjerpet sitt løfte – fra det tidligere målet om 50–55 prosent utslippskutt til «minst 55 prosent».

NB! Målet den norske regjeringen har meldt inn er «i samarbeid med EU». Det vil si at det i teorien er mulig for Norge å ikke ta kuttene hjemme, men betale andre andre land for klimakutt eller lene seg på EU. Regjeringen har sagt at målet er å ta kuttene innenlands.