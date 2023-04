1 / 5 OVERTENT: Eneboligen i Råde var overtent da nødetatene kom til stedet mandag formiddag. OVERTENT: Eneboligen i Råde var overtent da nødetatene kom til stedet mandag formiddag. forrige neste fullskjerm OVERTENT: Eneboligen i Råde var overtent da nødetatene kom til stedet mandag formiddag.

Kraftig boligbrann i Råde: Én bekreftet omkommet

Politiet frykter at boligbrannen har kostet to menneskeliv.

Nødetatene rykket ut til boligbrannen i Råde ved halv tolv-tiden, etter å ha blitt varslet av flere forbipasserende.

Boligen var overtent og politiet fikk ikke kontakt med de to voksne beboerne på adressen.

Frykter to omkomne

Klokken 11.50 opplyser operasjonsleder Gisle Sveen til VG at én av beboerne er bekreftet omkommet.

De pårørende er varslet og ivaretas av helsepersonell.

– Vi antar nå at person nummer to dessverre befinner seg i huset, sier Sveen.

Brannvesenet må vente med å gå inn i bygget på grunn av faren for at det skal rase.

Mandag ettermiddag rundt klokken 17 jobber brannvesenet fortsatt med etterslukking.

Ordfører René Rafshol sier til VG at hans tanker går til de pårørende.

– Dette er veldig triste nyheter å få. Kriseteamet vårt står beredt. De er klare hvis det er behov. Vi er en bygd der mange kjenner mange. Det rammer bygda hardt.

Brannvesenet jobber med etterslukking.

Hørte kraftig smell

Bilder fra stedet viser flammer og kraftig røyk.

Eneboligen står på et gårdstun med en tilhørende låve cirka 20 meter fra boligen, men ifølge politiet var det ikke fare for spredning til denne.

Det skal heller ikke ha vært dyr i låven.

Vaktleder ved 110-sentralen Arne Nurmi sier at de har fått kontroll på brannen, og at de jobber med etterslukking.

Det var flere vitner som meldte fra om brannen.

– Et vitne har opplyst at det ble hørt et kraftig smell etterfulgt av røyk. Om dét startet selve brannen, eller har oppstått som følge av brannen, vet vi ikke. Men det er selvfølgelig noe vi tar med oss videre i etterforskningen, sier Sveen.

