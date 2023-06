Her kunne det gått skikkelig galt: − Hodeløs kjøring

Søndag skulle Arvid Johannesen kjøre over Hardangervidda. Det han så, sjokkerte han.

– Jeg har aldri opplevd lignende før. Det var helt galimatias.

Det sier Arvid Johannesen, som søndag kjørte over Hardangervidda mens han var på vei hjem til Bergen.

Idet han kom i en sving ved Dyranut, ble han brått møtt av en motgående bil som kjørte i hans kjørefelt.

– Han så oss ikke i det hele tatt. Det var helt hodeløs forbikjøring, sier Johannesen.

Det hele skjedde mens Johannsen kjørte på en strekning med fartsgrense på 80 km/t.

– Vi var helt skjelven etterpå. Det skjedde så fort at vi fikk ikke tid til å reagere før det var over. Det var griseflaks at det gikk bra.

Bergens Tidende omtalte hendelsen først.

Det var lastebilsjåfør Bjarte Angelskår som ble forbikjørt av bilisten.

Han filmet hendelsen med dashbord-kameraet sitt. Angelskår har vært yrkessjåfør i fem år, og sier at han dessverre ofte ser lignende situasjoner.

– Det er ikke første gang dette skjer, for å si det sånn. Folk har ikke risikoforståelse lenger. Det er meg først, koste hva det koste vil, sier Angelskår.

Bilen var kun centimeter unna kollisjon.

– Han kunne blitt skvist

Heldigvis for Arvid Johannesen hadde han kollisjons­varsling kollisjons­varslingKollisjonsvarsling varsler når bilen er på kollisjonskurs med et annet kjøretøy. på bilen. Det gjorde at han fikk avverget situasjonen akkurat i tide.

Bilen som kom imot var ifølge Johannesen bare millimeter ifra å treffe ham.

– Han kunne blitt skvist imellom bilen min og lastebilen, sier Johannesen.

Ikke overrasket

VG har vært i kontakt med Trygg Trafikk. De tar forbehold om at en ikke får sett hele sannheten ved å se videoen, men velger likevel å si følgende:

– Slik det fremstår på snutten, ser det veldig ubehagelig ut. Uavhengig av hva slags andre faktorer som spiller inn, har sjåføren i motgående kjørefelt tatt en risiko ved å ta en forbikjøring. Det er nok ikke en trivelig hendelse for noen av de involverte, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Videre forteller han at bilister tar større sjanser nå på sommeren enn ellers i året.

– Det at sånne typer forbikjøringer foregår støtt og stadig, er dessverre ikke en overdrivelse. Noen tar for stor risiko, og tror det er klarere enn det er. Heldigvis går det ofte bra, men så er det de gangene en opplever at det ikke går bra.

Pressekontakt i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Solstad Steen har tre konkrete tips til alle som skal ut på sommerveiene i år:

Ro ned. Ikke la deg stresse fordi du skal rekke noe. Det kan føre til at du tar dårligere beslutninger.

Hold forsvarlig fart. Ikke kjør raskere enn fartsgrensen. Tilpass farten din etter fartsgrensene og forholdene på stedet.

Vær oppmerksom. Skal du på ferie, er det lett å la seg distrahere. Kjør bil når du kjører bil.

Sommeren 2022 ble omtalt som en skrekksommer på norske veier, og ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) mistet 116 personer livet i trafikken i fjor. Blant dem var 19-år gamle Bjørn Felix.

