DINGS: Skilt platen som skjulte registreringsnummeret ble operert av en fjernkontroll inni bilen. Den tiltalte mannen kjøpte utstyret på ferie i Thailand.

Lurte bomstasjonen med James Bond-skilt - ville imponere vennene

– Jeg har alltid vært en Reodor Felgen-type, forklarer Harstad-mannen i retten. Politiet mener det er snakk om tre år med «gratis» bompasseringer, men mannen mener selv det kun er snakk om halvparten.

I retten erkjente Harstad-mannen i 50-årene straffskyld for forholdet, skriver Harstad Tidende, som er tilstede i retten.

Mannen står tiltalt for å ha svindlet bompengeselskapene fra januar 2019 til 19. april i fjor. Da kjørte han ifølge tiltalen rundt i Harstad og omegn uten å bli registrert ved bomringene.

Det skal han ha fått til ved å rotere det originale bilskiltet med en blank skiltplate ved å bruke en fjernkontroll inni bilen. På den måten ble det umulig for bompengeselskapet å kunne identifisere og registrere bilen mannen kjørte.

Skiltsystemet ble kjøpt på ferie i Thailand, forklarer mannen i retten ifølge avisen.

– Jeg har alltid vært en Reodor Felgen-type. Dette var bare en artig greie for å imponere vennene mine. Det å lure systemet ga meg et adrenalinkikk. Jeg monterte det kun på den ene av bilene mine og det var mest som en gimmick. Jeg hadde ikke noe økonomisk motiv, for det var ikke de store pengene jeg sparte, sier han.

– Bilen brukes kun om vinteren

Aktor Siw Skogstad mener mannen må dømmes til 45 dager betinget fengsel og en bot på 20.000 kroner.

Mannen mener imidlertid selv det ikke er snakk om over tre år med svindling av bompengeselskapene.

– Den aktuelle bilen brukes kun om vinteren. Jeg har en sportsbil jeg bruker i sommerhalvåret. Derfor er det maksimalt snakk om seks måneder i året. I tillegg tar jeg ut ferie om vinteren. Jeg kan maksimalt ha spart seks-sju tusen på disse årene, sier han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger