I 2020 gikk det et større snøskred i Sykkylven i Møre og Romsdal. Denne helgen er det også varslet om snøskredfare i fylket.

Advarer mot snøskred: − Krevende forhold i fjellet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut hele 23 varsler om snøskred.

Verst kan det bli i Helgeland, hvor det er betydelig snøskredfare (faregrad tre) både lørdag, søndag og mandag.

– Mye nedbør og vind gir krevende forhold i fjellet. Vinden vil flytte løs snø inn i leområder, og danne ustabile fokksnøflak. Skred kan løsne både naturlig eller under vekten av en skiløper. Unngå skredterreng, skriver NVE i varslet for Helgeland for søndag.

Info Det er sendt ut snøskredvarsel for følgende steder lørdag, søndag og mandag: Nordenskiöld Land

Finnmarkskysten

Vest-Finnmark

Nord-Troms

Lyngen

Tromsø

Sør-Troms

Indre Troms

Lofoten og Vesterålen

Ofoten

Salten

Svartisen

Helgeland

Trollheimen

Romsdal

Sunnmøre

Indre Fjordane

Jotunheimen

Indre Sogn

Voss

Hardanger

Vest-Telemark

Heiane

Det er også varslet om betydelig snøskredfare både lørdag og mandag i Trollheimen, Romsdal, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, og på Sunnmøre.

– Væromslag natt til mandag. Våte løssnøskred i lavtliggende løssnøområder er hovedproblemet om natten, faren er størst når regnet står på, heter det i farevarslet for Romsdal for mandag.

– Det kan være lett å løse ut skred i mange leområder med fersk fokksnø. I enkelte heng kan store skred løsne naturlig mens været står på. Årsaken er kraftig vind fra vestlig retning og mye nysnø, som fører til at østvendt terreng er mest utsatt. Stedvis kan fokksnøen ha lagt seg over en svakt lag av kantkorn som ligger høyt i snødekket, men det er foreløpig usikkerhet knyttet til egenskapene til dette laget, skriver NVE i varselet for Indre Sogn for mandag.

Før helgen varslet meteorologene om et lavtrykk inn mot Nordland, som ville gi mye nedbør fra Helgeland til Møre og Romsdal.

Tross en vindfull start på helgen, er det ventet langt bedre vær på Sør- og Østlandet søndag.