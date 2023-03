LYTTE: – Det er viktig for meg å lytte til de adopterte som har stått frem i pressen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Toppe vil treffe adoptivbarna

Etter VGs avsløringer om ulovlig adopsjon, inviterer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) nå adopterte til et møte. – Jeg vil ha frem i lyset hva som har skjedd, sier hun.

VG har fortalt historien om Camilla Austbø (37) som ble ulovlig adoptert til Norge.

Camilla var tre år da hun ble bortført fra sitt eget hjem i Ecuador, solgt, og adoptert til et intetanende par i Skien.

VG har også fortalt historien om Simon og flere andre adoptivbarn fra Ecuador. Alle kom til Norge via en advokat som ble anklaget for å kjøpe og selge barn til adopsjon.

Nå vil barne- og familieminister Kjersti Toppe treffe dem.

– Det er viktig for meg å lytte til de adopterte som står har stått fram i pressen, sier hun.

Ekstern gransking

I januar offentliggjorde Toppe at et eksternt utvalg skal granske utenlandsadopsjoner til Norge.

– Jeg ser at det er nødvendig for å skape tillit og legitimitet, sa Toppe til VG da.

Men før granskingen begynner, ønsker ministeren å møte adoptivbarna fra Ecuador som har stått frem med historiene sine.

– Jeg vil gjerne høre hva de mener er viktig når vi nå skal sette i gang et arbeid med å granske adopsjon tilbake i tid, sier hun.

– Hva ønsker du å ta opp med dem?

– Jeg vil lytte til det de har å si, og høre hva de mener er viktig, både i arbeidet med en gransking av adopsjon og med oppfølging av adopterte i Norge i dag, sier Toppe.

– Det må være vanskelig å stå frem, slik de har gjort. Ikke minst må det være vanskelig å få vite at omstendighetene rundt adopsjonen er en annen enn de har trodd hele livet og opplysningene som har kommet frem om ulovligheter i enkeltsaker, sier barne- og familieministeren.

JAKT: I 14 år lette Simon etter svar på hva som skjedde da han ble adopter til Norge.

Simon Eriksen Valvik er en av adoptivbarna som skal treffe Toppe. I desember i fjor ble han gjenforent med sin biologiske familie i Ecuador etter en årelang jakt på sannheten.

VG fortalte historien hans i pokast-serien Stjålet barn til salgs.

Simon sier han ble glad da han fikk invitasjonen fra barne- og familieministeren.

– Det var en positiv overraskelse og ikke noe jeg hadde forventet. Jeg stiller med åpent sinn og håper på et godt møte der vi lytter til hverandre. Så får vi se hva som skjer videre.

FEIL: Frank fikk vite at den biologiske moren hans aldri hadde ønsket å adoptere ham bort. – Store og grove feil er gjort i adopsjonsakene, sier han i dag.

Også Frank Auset (37) ser frem til møtet.

– Det viktigste for meg er at myndighetene sørger for at ulovlige adopsjoner ikke får fortsette å skje. Kontrollen har vært altfor dårlig. Vi som er allerede er rammet trenger dessuten hjelp og støtte for å bearbeide alt det som har kommet frem.

Camilla Austbø (37) ble bortført fra sitt eget hjem i Ecuador da hun var tre år - og adoptert til et intetanende par i Skien.

FAMILIE: Camilla har hatt et godt liv med adoptivforeldrene Kjell og Liss. Men hun sier også at livet hennes er basert på en stor løgn.

– Det som skjedde med meg oppleves som en stor tragedie. Det har preget mye av livet mitt, og det er en sorg at jeg ikke har så tett kontakt med min biologiske familie som jeg kunne ønske.

VG har dokumentert at Camillas biologiske mor fikk vite at den lille jenta hennes var i Norge.

Moren krevde da adopsjonen annullert - slik at hun kunne få tilbake datteren sin.

Da overførte Utenriksdepartementet og organisasjonen Adopsjonsforum pengesummer til Ecuador – og kravet om å få jenta tilbake forsvant.

– Det er vanskelig for meg å vite hva slags vurderinger som ble gjort av norske styresmakter tilbake i tid, sier Toppe i dag.

– Men jeg vil ha frem i lyset hva som har skjedd. Jeg vil også få frem om systemet for utenlandsadopsjon har vært godt nok. Derfor jobber vi nå med å få på plass en ekstern gransking, sier barne- og familieministeren.

Toppe opplyser at mandatet til utvalget som skal granske adopsjonene ikke er klart ennå, men hun legger til grunn at Ecuador er ett av landene som skal undersøkes. Utvalget eller kommisjonen som oppnevnes skal etter planen legge frem sine svar i 2024.