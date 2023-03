PÅGREPET: Russeren ble i april 2017 pågrepet på Grønland i Oslo med en bombelignende sprengladning.

Bombedømt russer utvist fra Norge

Den russiske 23-åringen var mandag i et rettslig avhør om terrorsaken i Oslo. Tirsdag ble han utvist fra Norge.

Den russiske 23-åringen er tidligere dømt for å ha hatt en hjemmelaget eksplosiv på Grønland i 2017. Han var da 17 år gammel og en del av miljøet rundt Arfan Bhatti i hovedstaden.

Oslo-politiet gjennomførte mandag et rettslig avhør rettslig avhør I tilfelle 23-åringen blir sendt ut av landet og politiet ikke får tak i ham til rettssaken, så gjennomføres det et rettslig avhør som kan brukes i rettssaken mot Zaniar Matapour og Arfan Bhatti. av 23-åringen i forbindelse med terrorsaken mot Zaniar Matapour og Arfan Bhatti.

På spørsmål fra VG om 23-åringen har hatt noe befatning med terrorangrepet mot Pride 25.juni, er advokatens hans klar:

– Meg kjent så har han ingenting med det å gjøre, sier advokat Javeed Shah til VG.

Tirsdag morgen ble 23-åringen imidlertid utvist fra Norge til Kroatia.

– Etter så mange år i advokatbransjen er jeg først og fremst overrasket over at UNE og PU sender han ut med slik hastverk. Det minste man kunne forvente av staten var at de ville latt retten ta stilling til spørsmålet om han ville få en rettferdig behandling i Kroatia, sier Shah til VG og fortsetter:

– Dersom staten ved UDI og UNE er så sikre i sin vurdering så tenker jeg at de ikke burde ha hatt noe å bekymre seg for når jeg fremmet en begjæring om midlertidig forføyning for å stoppe returen.

BOMBE: Tenåringens eksplosiver utløste en stor politiaksjon på Grønland i Oslo våren 2017.

Utvist og dømt

I september 2018 ble mannen dømt til ti måneders betinget fengsel. Han ble senere besluttet utvist fra Norge til Russland, fordi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mente han hadde planer om å begå terror.

Han ble første gang utvist fra Norge i 2019, men ble på nytt pågrepet i desember på Svinesund, på vei inn i Norge.

– Norge tar ikke ansvar for at de sendte han til Russland og det samme skjer nå, sier 23-åringens advokat Javeed Shah til VG og fortsetter:

Shah mener Kroatia, landet 23-åringen vil bli utsendt til, ikke vil gi en rettferdig behandling av 23-åringens behov for beskyttelse.

Nektet straffskyld

Mannen er opprinnelig russisk statsborger. Bomben han ble pågrepet med i 2017 var laget av lightergass og splinter fra et nettinggjerde. Den skal ha blitt beskrevet som primitiv, med begrenset skadepotensial.

18-åringen nektet straffskyld gjennom hele rettsprosessen. Han forklarte under rettsaken i Oslo tingrett at han hadde planlagt å detonere bomben i skogen nær der han bodde.

Han var også tilknyttet to fremmedkrigere som har reist fra Norge til Syria. Politiet sikkerhetstjeneste opplyste i 2017 at de tidligere hadde gjennomført forebyggende tiltak mot 17-åringen på grunn av bekymringer rundt hans støtte til ekstrem islamisme.

I den opprinnelige dommen fremgår det at den da 17 år gamle mannen var inspirert av innhold lastet opp på Youtube.

«Etter den samlede bevisførselen er retten overbevist om at XX (17-åringen) hadde i hensikt å eksplodere innretningen et sted i Oslo sentrum. Retten har i bevisvurderinga lagt avgjørende vekt på XXs kontaktnett og aktiviteter via Telegram og WhatsApp dagen før og samme dag som han ble pågrepet, at han ikke har forklart seg troverdig, og det faktum at han ble pågrepet på Grønland, med den eksplosive innretningen», heter det blant annet i dommen.