LYKKELIG: Mathias (2) er lykkelig som toåringer flest. Men pappa Philippe Bessemans (43) og mamma Malin Alvestad Hjelle (36) bekymrer seg – de vet ikke hvordan de skal få råd til å betale regningene etter at bomstasjonen på Lepsøybroen ble satt opp.

Familiens bompenge-regning for én måned: 8500 kroner

HARAMSØYA (VG) Mens lille Mathias (2) lever et lykkelig og ubekymret liv, ligger mamma Malin Alvestad Hjelle (36) våken om nettene.

Trodde du at du hadde høye utgifter til bompenger hver måned? Da har du ikke sett regningen til familien Hjelle/Bessemans. På det meste betaler de 175 kroner for én enkelt passering.

Nå sliter småbarnsfamilien på tre med å få endene til å møtes.

Sist måned brukte Malin Alvestad Hjelle (36) og ektemannen Philippe Bessemans (43) 8562 kroner hovedsakelig til å pendle til og fra jobb. Dersom hver måned er like dyr, utgjør det rett over 100.000 kroner i året.

– Til å begynne med fikk jeg en klump i magen hver gang jeg kjørte over her. Nå prøver jeg å ikke tenke på det. Men når regningen kommer, da knyter det seg igjen, forteller Hjelle til VG.

SAMKJØRER: På grunn av de høye bompengeprisene forsøker Malin Alvestad Hjelle (36) å samkjøre med kollegaer så ofte som mulig. Men det er ikke hver dag det lar seg gjennomføre.

Vi befinner oss på Vestlandet, og er i ferd med å kjøre over Lepsøybroen – en del av Nordøyveien som knytter de fem øyene Lepsøya, Haramsøya, Longva, Fjørtoft og Harøy til fastlandet i Ålesund kommune.

Mot oss lyser det store, blå skiltet med prislappen for å slippe inn til øysamfunnet: 219 kroner for personbil og 657 kroner for tungtransport.

Info Priser Nordøyvegen Takstgruppe 1 (kjøretøy inntil 3500 tonn) Full pris: 219 kroner

Med avtale: 175,20 kroner

Nullutslippskjøretøy: 87,60 kroner Takstgruppe 2 (kjøretøy fra 3501 tonn) Full pris: 657 kroner

Med avtale: 657 kroner

Nullutslipp: 0,00 kroner Vis mer

I flere tiår har innbyggerne kjempet for forbindelsen. 27 august sto Nordøyvegen – til øyfolkets store glede – endelig ferdig. Det er omtalt som Norges dyreste fylkeskommunale vei – og kostet over 5 milliarder å bygge.

For pendlerne kommer den med en kraftig bismak.

BOMTUR: 27. august åpnet siste del av forbindelsen som knytter Nordøyene i Ålesund til fastlandet. Men det koster å besøke øyene.

To ganger om dagen kjører Malin forbi skiltet. På vei til jobb som lærer i Tennfjord, og hjem igjen. Det samme gjør ektemannen Philippe som kjører nesten inn til Ålesund sentrum, til industriområdet i Breivika der han jobber som sveiser.

Info Nordøyvegen knytter de fem øyene Lepsøya, Haramsøya, Longva, Fjørtoft og Harøy til fastlandet i Ålesund kommune. Forbindelsen består av tre broer, tre undersjøiske tunneler, en veitunnel, vei på en sjøfylling og vanlig vei. Forbindelsen har kostet over 5 milliarder kroner å bygge. 27. august i år var veien ferdig bygd. Vis mer

ELBIL-PENDLER: Philippe Bessemans (43) kjører med elbil fra Haramsøya til jobben som sveiser på Rørtek i Breivika hver dag. Dermed slipper han unna med en litt lavere bompengetakst enn kona. Han betaler 87,60 kroner hver vei.

I likhet med flere andre øyboere VG har snakket med, hadde paret forventninger om at prisen på bommen skulle ligge rett over prisen det koster å ta fergen.

Med autopassavtale betalte ekteparet rundt 55 kroner for å ta fergen, men fullpris uten avtale lå egentlig på 109 kroner for strekningen.

– For oss har det vært en berg-og-dalbane. Jeg tror ikke vi hadde vurdert å kjøpe hus her dersom vi ikke visste at det kom til å bli fastlandsforbindelse, forteller Malin.

Fant drømmehuset

Det er to år siden Philippe og Malin fant drømmehuset på Haramsøya. Leiligheten i Sandviken i Bergen var rammet av vannlekkasje. Samtidig skulle to snart bli til tre. De trengte mer plass, og det kjapt.

PARADIS: På Haramsøya har trebarnsfamilien funnet sitt paradis. Men på grunn av bompengekostnaden har de sett seg nødt til å be om avdragsfrihet på lånet.

– Vi var på jakt etter et stort hus. Så stort som mulig. Men det vi hadde råd til i Bergen var veldig smått, og det var da Malin foreslo at vi skulle flytte hit, forteller Philippe.

Den gamle eneboligen var egentlig litt dyrere enn paret hadde sett for seg. Men de sa seg fornøyde da de vant budrunden for 3,4 millioner kroner, billigere enn den var annonsert for.

Mens Malin umiddelbart la sin elsk på eneboligen som hun beskriver som «en perle», tok det litt mer tid for ektemannen Philippe, som er fra storbyen Antwerp i Belgia.

VANLIGE FOLK: Mens kona jobber som lærer, jobber Philippe som sveiser. I ukedagene kjører han rundt 50 minutter fra Haramsøya og inn til industriområdet i Breivika.

– Til å begynne med var jeg skeptisk. Det er så langt borte fra alt annet. Jeg er et bymenneske, forteller han til VG.

Men med tiden skulle også Philippe forelske seg i boligen.

– Det er først og fremst stillheten. Jeg er vant til store byer – der er det bestandig lyder. Når jeg kom hit fikk jeg sove gjennom natten, det gjorde jeg ikke før. Også er det vakkert da – når du ser ut av vinduet om sommeren ser du fjellet der, sjøen der og naboøya der, forklarer Philippe.

SAMMENSVEISET SAMFUNN: Bare 24 barn går i barnehagen til lille Mathias (2) på Austnes. Malin Alvestad Hjelle beskriver samfunnet på øya som trygt – en fin plass for Mathias å vokse opp.

– Det er jo sånn på en liten plass at alle kjenner alle, og det er en trygghet. Det er et helt unikt lokalsamfunn her med veldig inkluderende folk. Her er de hjelpsomme. Vi håper virkelig at vi kan fortsette å bo her, sier Malin til VG.

For det er slett ikke sikkert de vil ha råd til å fortsette å bo der dersom prisene fortsetter slik de er nå.

HENTET I BARNEHAGEN: VG er med når Malin Alvestad Hjelle henter lille Mathias (2) i barnehagen. Malin håper den lille familien i fremtiden fortsatt har råd til å bo på Haramsøya.

På grunn av den høye bompengekostnaden har paret søkt om avdragsfrihet på boliglånet, mens Malin har bedt om utsettelse på studielånet.

Skyhøy prislapp

VG har gått gjennom bompengeregningen til familien. Malin passerte bommen 24 ganger i løpet av forrige måned. Mens Philippe nådde makspris med over 40 passeringer. I tillegg kommer noen passeringer i bomringen rundt bykjernen i Ålesund. Prislappen: 8562 kroner.

– Vi er fire damer som bor på denne øya og naboøya, og jobber på samme arbeidsplass. Vi prøver å kjøre sammen til jobb flere ganger i uken, men det er ikke hver dag det lar seg gjøre, forteller Malin.

ENDELIG HJEMME: Etter arbeidsdagen for Tennfjord skole, har Malin hentet Mathias i barnehagen. Dagens bompengeregning for henne er på 350 kroner med rabatt for autopass-avtale. Hun forteller at hun får en klump i magen når regningen kommer.

VG har også snakket med flere pendlere på Nordøyene som har tilsvarende bompengeregninger.

– Jeg har ikke lyst å overdramatisere det, men det er ikke gøy å bruke enorme summer med penger for å kjøre over en bro, sier Philippe.

Mister nattesøvnen

Mens VG besøker paret i deres hjem på Haramsøy ønsker lille Mathias (2) å vise fram puslespillet sitt til VGs fotograf. Han er også interessert i gravemaskiner og NRK Super-programmet «Paw Patrol».

Han er lykkelig som toåringer flest – og helt uvitende om foreldrenes økonomiske utfordringer. Samtidig har mamma Malin begynt å miste nattesøvnen, forteller hun til VG.

– Hvordan skal dette gå? Det går på en måte ikke, sier hun.

– Det er sikkert lett å sitte et sted og bare vedta noen priser, og tenke at det går sikkert greit. Men i livet til folk har det mye å si, legger hun til.

Prisene til himmels

I likhet med resten av landet har trebarnsfamilien også fått kjenne på økende priser på strøm, mat og drivstoff, i tillegg til den stigende renten.

SITTER IGJEN MED INGENTING: Når regningene er betalt er kontoen tom. Årets feriepenger blir brukt på bompenger, forteller Philippe Bessemans (43) og Malin Alvestad Hjelle (36).

– Hva gjenstår når dere har betalt alle regningene?

– For øyeblikket: Ingenting, svarer Philippe.

– Vi prøver å tenke på hva vi kjøper inn av mat. Vi prøver også å ikke bruke penger på klær og andre ting. Det blir null slik situasjonen er nå, sier Malin.

De har også vurdert andre løsninger. Som å sove hos moren til Malin på fastlandet i ukedagene, eller som flere andre i området: Kjøpe seg mopedbil, fordi den kjører gratis gjennom bommen. Men også det koster penger, og paret stiller seg tvilende til om det er trygt å kjøre over Lepsøybroen i mopedbil på den værutsatte øyen.

SLIPPER OVER GRATIS: Siden mopedbilene slipper unna bompengetaksten er det flere i lokalsamfunnet som har gått til anskaffelse av en. Denne sto parkert like ved Lepsøybroen der bommen står.

– Hele poenget og motivasjonen med forbindelsen var å skape vekst i lokalsamfunnet. Det blir det motsatte som skjer om prisene fortsetter slik de er nå, sier Malin.

– Hva tror du skjer med samfunnet på øyene dersom dette fortsetter?

– Jeg kan se for meg at unge folk som bor her ikke vil vurdere det på samme måte som før. Når du ikke få unge folk hit, vil øyene på sikt dø ut. Det kan hende det blir en fraflyttet ferieøy, frykter Malin.

Økonomiprofessor: – Ikke mulig

Det samme tror professor i samfunnsøkonomi Ola Grytten. Han gikk før forbindelsen sto ferdig ut og advarte mot konsekvensene.

– Om ingenting gjøres kan det føre til det motsatte av hva man hadde trodd: At veiprosjektet i stedet fører til avfolkning, sier Grytten til VG.

Han ser ingen vei utenom at fellesskapet går inn og tar en større del av kostnaden for veien gjennom skatteseddelen.

– Jeg tror ikke det er mulig for folk som bor der å betale sin andel. Dersom man skulle konkludere at folk ikke har råd, må fellesskapet ta en større del av kostnadene. Selv om en del av dem som ikke har blitt prioritert på samferdsel nok ikke vil sette pris på det. Ville man bygd disse broene og tunnelene dersom man hadde visst dette på forhånd, spør han retorisk.

– Hva blir konsekvensen av det?

– At man må spare inn andre plasser. Jeg tror ikke man kommer unna det. Ellers blir det rett og slett ulevelig der ute, sier Grytten.

TROR SKATTEBETALERNE FÅR REGNINGEN: Professor i økonomihistorie Ola Grytten tror deler av bompengebelastningen innbyggerne på Nordøyene i dag har, i stedet må finansieres over skatteseddelen.

Villig til å betale

Befolkningen på øyene er villige til å betale bompengene – men prisene må ned, mener fylkestingspolitiker Kristin Sørheim (Sp) i samferdselsutvalget.

– Det var et veldig påtrykk for å få til den veien. En folkebevegelse på Nordøyene, og folk er villige til å betale bompenger, sier hun.

I 2017 var befolkningen forespeilet at bomprisen skulle være lik fergeprisen med et påslag på 40 prosent. Dette mener hun er en mer rimelig pris. Men etter en kostnadssprekk på prosjektet, ble prisen atskillig dyrere.

I 2018 stemte fylkestinget for å gå videre med prosjektet til tross for en milliardsprekk.

VIL HA PRISENE NED: Kristin Sørheim (Sp) kjemper for å sette ned bomprisen på Nordøyvegen.

Sørheim hevder at Nordøyvegen fortsatt kan finansieres selv om prisen settes ned. Og ønsker å løse det ved at prosjektet får midler som ellers ville gått til gratis ferge. Hun tror også på økt trafikk når prisen settes ned vil bidra til finansieringen.

– Er det rimelig for en småbarnsfamilie å bruke 100.000 kroner i året på bompenger?

– Vi i fylket mener det er urimelig, og at vi burde ha lov til å sette ned bompengesatsene. Men vi er nødt til å få en tillatelse fra regjeringen. Vi har gjort alt vi kan nå i ett år på å få satt ned prisene. Vi har tilbudt oss å garantere for det selv, svarer Sørheim.

– Da bompengeproposisjonen ble behandlet, innførte regjeringen gratis ferge til dem uten fastlandsforbindelse. Da blir forskjellen fryktelig urimelig. Jeg tror dette er det eneste øysamfunnet og plassen som blir rammet av at Stortinget innfører gratis ferge.