OM OMTALE AV VOLDTEKTER: Ann Kristin Grosberghaugen, leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, og politiinspektør Grete Lien Metlid.

Politiet om overfallsvoldtekter: − Vi hemmeligholder ikke

Når Oslo-politiet får meldinger om overfallsvoldtekter, velger de i de fleste tilfeller å ikke rapportere dem fortløpende. Men de vil ikke kalle det hemmelighold.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter en det flere medier omtalte som en voldtektsbølge i 2011, lagde Oslo-politiet nye retningslinjer når seksuallovbrudd skulle bli omtalt i mediene.

Da NTB nylig meldte om en overfallsvoldtekt i Oslo sentrum, ble uttalelser politiet i Oslo ga til VG i 2016, trukket frem på nytt:

– Overfallsvoldtektene tones ned fordi det skaper så mye frykt, sa daværende leder for avsnitt for seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid i Oslo-politiet til VG den gang.

Hun innrømmet også at overfallsvoldtekter ble tonet ned av politiet.

Overfor VG sier politiinspektør Grete Lien Metlid at de reagerer på at disse sitatene blir dratt opp igjen seks år senere uten at politiet ble kontaktet, og uten å gjengi uttalelser fra politiet der dette inntrykket ble imøtegått den gangen.

– Vi er ikke enig i premisset at vi hemmeligholder. Det sa vi også i 2016. Det handler om at vi må gjøre vurderinger av enkeltsaker før vi går ut i media i en tidlig fase.

– Så det var seksjonslederens uttalelser som var uheldig den gangen?

– Ja, det ble stående på en slik måte at det skapte et misvisende inntrykk og reaksjoner.

– Internt i politiet også?

– Ja, det ble jo et tema her. Det ble det. Samtidig må vi også svare opp når vi har uttalt oss på en slik måte, og da gjorde vi det for å presisere mer hva vi mente, sier hun og viser til uttalelser til Journalisten i etterkant.

– Når det gjelder spørsmålet om vi fortløpende og umiddelbart rapporterer når vi får melding om overfallsvoldtekter, så gjør vi i de fleste tilfeller ikke det, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til VG.

Politiet: – Feil inntrykk

Praksisen i Oslo-politiet som ble omtalt i 2016, er at det som hovedregel kun opplyses om enkeltsaker om publikum kan bidra til oppklaring, om politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen eller om mediene har fanget opp hendelsen på annet vis.

– Er de tre vilkårene noe dere fremdeles har?

– Altså, dette er ikke noe som står nedfelt i vår medieinstruks. Men det er klart at vi gjør den type konkrete vurderinger i slike alvorlige saker også i dag.

Metlid stiller på intervjuet med VG sammen med Ann Kristin Grosberghaugen, leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt – samt to kommunikasjonsrådgivere.

Når politiet ikke vil melde om en overfallsvoldtekt, er det ifølge Metlid og kollegaene av flere grunner:

– Det er feil inntrykk at vi forsøker holde noe hemmelig eller holde noe unna. Det er vurderinger som gjøres i den enkelte sak med bakgrunn i hva vi vet. Så kan det være at man burde gått ut før i noen saker eller at vurderingen var feil.

Hun sier at vurderingene tas blant annet av hensyn til at mange ofre ikke ønsker å få detaljer blottlagt i media, at politiet ikke går ut på feil grunnlag eller med villedende opplysninger, eller i enkelte tilfeller at gjerningspersonen kan unndra seg.

Med i vurderingen er også om offentliggjøring kan ha noe for seg med tanke på å få inn tips eller ikke, eller at vi frykter flere overfall, sier Metlid.

Ifølge Oslo-politiet har det i Oslo, Asker og Bærum skjedd to overfallsvoldtekter eller forsøk på overfallsvoldtekt i år, 14 i fjor, 7 i 2020 og 11 i 2019. Metlid sier at de fleste voldtekter skjer i hjemmet, hvor det er en relasjon, og på den digitale arenaen.

– Det er ikke noe hemmelighold, men det skal være gode avveininger når vi går ut og når vi velger å ikke gå ut. Det er klart at det å bli overfalt ute, skaper stor frykt. Da er det viktig at vi ikke går ut på feil grunnlag, sier Metlid.

VG har sendt Oslo-politiet flere eksempler på overfallsvoldtekter de siste årene som ikke ble meldt om før lenge etterpå - eller som ikke ble meldt om i det hele tatt.

– Svaret på hvorfor de tilsendte eksemplene ikke ble opplyst om, blir da at dere gjorde en intern vurdering?

– Det er riktig, sier Metlid.

– De var overrasket og sjokkert

Vibeke Ottesen er førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. I et innlegg i Aftenposten nylig etterlyste hun en åpen og ærlig rapportering om overfallsvoldtekter fra politiet.

– Vi må drøfte det at politiet har valgt å tilbakeholde opplysninger om forekomsten av en så alvorlig form for kriminalitet som unge kvinner er i risiko for, når de ikke gjør det med den type kriminalitet menn er utsatt for – som ran, drap og annen vold, sier Ottesen til VG.

Her tilbakeholdes ikke informasjon om forekomst, men det gis fortløpende i tradisjonell media og i sosiale medier, påpeker hun.

Førsteamanuensis i sosialpsykologi ved UiB, Vibeke Ottesen.

Hun diskuterte nylig politiets strategi med studentene sine i sosialpsykologi – en opplevelse hun også delte i Aftenposten-innlegget.

– Jeg hadde en fullsatt sal med studenter, som i all hovedsak er unge kvinner. De var helt tydelige på de ikke kunne beskyttes mot denne frykten uansett, sier Ottesen til VG.

Fra evolusjonens side har menn og kvinner ulike ting de frykter, og for kvinner har det alltid vært en stor frykt å skulle oppleve voldtekt – også overfallsvoldtekt, påpeker hun.

– Informasjon om forekomsten av slike voldtekter, når de oppstår, er derfor noe kvinner ønsker å ha og opplever at de trenger å ha. De fratar kvinner muligheten til å gjøre en realistisk risikovurdering av sitt lokalmiljø her og nå, understreker hun.

De vil selvsagt vite om forekomsten av den voldsformen de frykter mest å bli utsatt for, påpeker hun.

– De var overrasket og sjokkert over at dette ble holdt fra dem. De er ikke enig med den vurderingen politiet har gjort på deres vegne.

– Hjelper ikke å lese hvordan det var i fjor

Fra sosialpsykologisk forskning så vet vi at mennesker ikke er gode på å gjøre risikovurdering, sier Ottesen.

– Men den blir ikke bedre av å ikke ha informasjon.

Det kan gjerne gis ut årlige statistikker over voldtekter, men det hjelper ikke når en ung kvinne skal hjem på kvelden og må ta en vurdering på hvilken rute hun skal ta seg hjem på – om det er gjennom parken, en opplyst sidegate eller en taxi, understreker hun.

– Det hjelper ikke å lese en rapport om hvordan det var i fjor sommer.

Til Ottesens kritikk svarer Metlid følgende:

– Svaret er jo at vi må gjøre vurderinger og avveininger i hver enkelt sak, men at det også er andre måter vi kan kommunisere ut på gjennom å kommentere utviklingen, trender, analyser som gjøres, eller svare på denne typen spørsmål som hvor mange overfallsvoldtekter det er i Oslo. Vi må se på om vi skal tilgjengeliggjøre de opplysningene bedre, for eksempel som tall som kommer årlig eller i halvåret.

– Ottesens poeng er at det hjelper ikke å lese hvordan det var i fjor, men at kvinner vil gjøre egen vurdering nå og i sitt lokalmiljø?

– Jeg ser den, men vi er også opptatt av at vi ikke vil at det skal skje på feil grunnlag. For eksempel så ser vi at vi i vår siste overgrepssak burde ha gjort flere etterforskningsskritt før vi tok vurderingen på å si at det var en overfallsvoldtekt.

Metlid viser til overfallsvoldtekten flere medier, inkludert VG, meldte om tidligere i oktober. Politiet meldte ikke om hendelsen, men ved 01.30-tiden var en frilansfotograf på stedet og fikk bekreftet fra politiet at det hadde vært en hendelse og at politiet søkte etter en gjerningsperson, skrev Avisa Oslo.

Metlid sier til VG nå at etterforskningen viste at det dreide seg om voldtekt, men altså ikke overfallsvoldtekt.

– Det gjør selvsagt ikke saken mindre alvorlig, men det viser at det kan være vanskelig i den helt tidlige fasen å vite hva som har skjedd.

Avviser

Metlid sier de har merket seg flere reaksjoner etter at praksisen deres om omtale av overfallsvoldtekter ble dratt opp igjen.

– Vi tar det med oss de tilbakemeldingene som er kommet nå, men vi vil virkelig ikke gå med på at vi har et hemmelighold rundt overfall.

– Så når dere tar med dere tilbakemeldingene, betyr det da at dere vil se på om dere skal offentliggjøre flere overfallsvoldtekter?

– Vi mener vel at vi gjør vurderinger i saken, men det blir alltid slik at man tar med seg synspunkter på om det er noe vi bør gjøre annerledes eller justere på, men uansett så har vi mange hensyn å ta. Og det kommer vi nok til å måtte fortsette å gjøre, men også om vi må gå ut tidligere i flere saker.

– Uavhengig av vilkårene, har ikke allmennheten rett til å vite om forekomsten og når det skjer uavhengig av gjentakelsesfare osv?

– Ja, det er i hvert fall et aspekt vi bør ha med oss.

Mener mørketallene er større på et annet område

Rannveig Kvifte Andresen er daglig leder i Dixi Ressurssenter, et lavterskeltilbud for dem som er utsatt for overgrep.

Hittil i år har de fått henvendelser fra 389 personer som har vært utsatt for en eller annen form for seksuelt overgrep, forteller hun.

– Erfaringen vår er at de fleste voldtektene som skjer, ikke er overfallsvoldtekter. Henvendelsene som kommer til oss, tyder på det.

MØRKETALL: Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder i Dixi ressurssenter.

Hun sier den vanligste formen for voldtektstilfelle som de håndterer, er festrelatert og hvor den utsatte og overgriper kjenner hverandre på en eller annen måte.

Hun tror mørketall på overfallsvoldtekter ikke er like høye som andre seksuelle overgrep.

– Det er lettere å anmelde når overgriper er en fremmed person og det skjer brått. Man klandrer ikke seg selv på lik linje som mange kanskje gjør etter en festrelatert voldtekt med noen man kjenner. Jeg tror mørketallene er større på slike voldtekter.