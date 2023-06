VIL VITE: Eli-Therese Gran (55) er blant dem som har meldt inn en mistanke om at hun er ulovlig adoptert til Norge

Overbelastet etter adopsjons-avsløringer

Adopterte som frykter de er ulovlig adoptert til Norge må vente opp mot fire måneder får å få innsyn i sine egne adopsjonspapirer.

Etter VGs avsløringer om ulovlig adopsjon fra Ecuador og Sør-Korea melder Bufdir om en eksplosiv økning i adopterte som ønsker å få innsyn i adopsjonspapirene sine:

Så langt i år har Bufdir fått 148 henvendelser fra adopterte som vil se papirene sine.

42 adopterte har henvendt seg til Bufdir med mistanke om at noe er galt med deres adopsjon. Til sammenligning fikk Bufdir kun åtte henvendelser om ulovlig adopsjon mellom november 2021 og frem til 2023.

Nå er ventetiden opp mot fire måneder før man får svar hos Bufdir.

Det er en ressursmessig utfordring, bekrefter avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem i Bufdir.

– Bufdir synes det er beklagelig at saksbehandlingstiden har økt og vi forstår at det er vanskelig for de adopterte å måtte vente så lenge.

UVISSTHET: Det at Eli-Therese Gran (55) ikke vet hvor eller hvem hun hører til, har hele livet vært krevende.

DNA avslørte feil

Eli-Therese Gran (55) har meldt inn sin adopsjonssak til direktoratet.

Hun er ikke sikker på hvor eller når hun er født, og vet heller ikke hvem som fødte henne. Det eneste Gran, som er adoptert fra Sør-Korea vet, er at noen av opplysningene i adopsjonspapirene hennes ikke stemmer.

– Det står at jeg var blandingsbarn, men en DNA-test har vist at jeg er hundre prosent asiatisk. Når ikke den opplysningen stemmer, hvordan kan man vite om det andre stemmer?, spør Gran.

Hun har i møte med andre adopterte sett at formuleringene i helse- og utviklingsrapportene skrevet om henne som adoptivbarn, er identiske med mange andres rapporter. Det styrker mistanken hennes om at disse rapportene er fabrikkert, og nærmest skrevet på samlebånd.

– Dette å vite hvor, når og av hvem du er født, er jo opplysninger som alle tar for gitt at man vet. De fleste hører fortellinger om dette fra nær familie. Dette er essensen av identiteten du får fra starten av livet ditt, og den mangler jeg, sier Gran.

– Menneskerettighet

VG har tidligere skrevet om at det frivillige ressurssenteret Adopsjon i Endring har opplevd en tredobling i antallet akutte henvendelser siden sakene om ulovlige adopsjoner ble kjent i media.

Ventetiden for å få innsyn i adopsjonspapirer er doblet siden i fjor.

Eli-Therese Gran sier hun får en følelse av direktoratet ikke prioriterer de adopterte.

– Man bør ta til seg at dette er en grunnleggende menneskerettighet å få svar på disse spørsmålene. Dette er jo dokumenter som allerede ligger der, så jeg synes det avslører både en uvitenhet og en hensynsløshet når de lar oss vente.

ANERKJENNER: Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier at det ikke er akseptabelt med så lang ventetid for de adopterte.

Toppe: – Forventer forbedringer

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier til VG at hun tar utviklingen på stort alvor.

– Det må være frustrerende å vente på informasjon om sin egen bakgrunn i en sånn situasjon, skriver Toppe i en e-post til VG.

– Jeg har gitt direktoratet tydelige signal om at direktoratet må styrke beredskapen slik at de kan svare ut henvendelser på adopsjonsfeltet. Det er ikke akseptabelt med saksbehandlingstid på 4 måneder. Saksbehandlingstiden må ned, og adopterte må få gode svar og oppfølging av spørsmål de har i sin sak, skriver Toppe.

– Jeg forventer forbedringer straks og vil også vurdere behovet for økte ressurser til neste år, sier Toppe til VG, og kommer med en løfte:

– Tilbudet til adopterte skal forbedres i tiden fremover. Bufdir er godt kjent med departementets klare forventning om at adopterte som henvender seg, skal få god bistand. Dette er ikke minst viktig nå når utvalget skal i gang med granskingen, skriver statsråden til VG.

Toppe varslet tilbake i januar en gransking av utenlandsadopsjoner til Norge. Seks måneder etter, den 20. juni, ble det endelig klart hvilket mandat granskningen skal ha, og hvem som sitter i utvalget.