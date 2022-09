INVESTOR: Milliardær Trond Mohn, her avbildet hjemme hos seg selv i februar i år.

Trond Mohn vil starte kjernekraftverk i Norge

Et selskap er opprettet med mål om å bygge kjernekraftverk i Norge. Milliardær Trond Mohns selskap står som hovedaksjonær.

Selskapet Norsk Kjernekraft AS ble stiftet i juli.

Styreleder Jonny Hesthammer bekrefter til VG at de skal jobbe for å bygge og drifte kjernekraftverk i Norge.

Ifølge Hesthammer skal dette være realistisk å få til. De jobber mot å ha flere små kjernekraftverk på plass om ti til femten år.

– Dette selskapet er startet etter flere år med analyser, av om det er realistisk at vi klarer å gjennomføre dette på ti til femten år. Deretter om det er noe Norge trenger og noe det vil være politisk vilje for, sier Hesthammer til VG.

Selskapet tar utgangspunkt i det som kalles små modulære reaktorer. Det er små kjernekraftverk på størrelse med en fotballbane, som kan masseproduseres på fabrikker i utlandet. Ifølge Hesthammer har de vært i kontakt med aktøren GE Hitachi.

– Om ti til femten år kan det være på plass flere små modulære reaktorer i Norge, sier Hesthammer.

Det har aldri vært komersiell drift av kjernekraft i Norge, og det finnes ikke konsesjonsprosesser og myndigheter til å godkjenne dette. Selskapet har nå informert Stråleverndirektoratet. De har tre ansatte, som skal legge planer for å innføre små modulære reaktorer i Norge.

Info Dette er kjernekraftverk * Kjernekraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av kjerneenergi. * Dagens kjernekraftverk fungerer som vanlige varmekraftverk, men med den forskjell at varmen som brukes til å drive dampturbinene, utvikles i én eller flere kjernereaktorer. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

Hovedaksjonæren bak det nystartede selskapet er milliardæren Trond Mohn, gjennom hans selskaper Meteva og M Invest.

– Trond Mohn er en del av eiergrupperingen bak dette, sier Hesthammer.

– Hvor mye penger er investert?

– Det jeg kan si foreløpig er at vi bare har etablert et selskap med minimale kostnader. Det vi skal gjøre er å posisjonere oss for den videre veksten, ut fra hva vi kan få inn av midler, sier Hesthammer.

– Hva forventer dere av motstand?

– Vi forventer at det blir veldig stor begeistring for dette initiativet, fordi vi ser at det er flere som er for kjernekraft enn imot i Norge, sier Hesthammer, og viser til en spørreundersøkelse gjennomført av Norstat.

– Erfaringer med kjernekraft fra Tsjernobyl og Fukushima kan skape frykt for stråling og ulykker. Hvordan legger dere opp til en politisk prosess rundt dette?

– Her er det helt nødvendig at vi informerer og har dialogen også på et politisk nivå, men når det er sagt blir det veldig viktig for oss å få ut faktabasert kunnskap som overstiger frykten. For disse moderne kraftverkene er det tryggeste som finnes, det er tryggere enn vannkraft og vindkraft, sier Hesthammer.

Samtidig legges kjernekraftverk ned i Tyskland og Frankrike, og diskusjonene er begynt i Sverige. Ifølge NVE-sjef Kjetil Lund er det ikke en struktur på plass som gjør Norge egnet til kjernekraft.

– Vi har ikke kompetansen, institusjonene og erfaringen. Om vi skal bygge den opp i Norge, er et politisk spørsmål. Men kjernekraft er neppe verken en rask eller en billig løsning i Norge, sier Lund til VG.

Energikrisen i Europa har ført til fornyet debatt om hvilke energikilder europeiske land skal satse på fremover.

Tyskland bestemte seg nylig for å holde to av landets tre siste kjernekraftverk i beredskap fram til midten av april 2023. De tre kraftverkene skulle egentlig legges ned ved årsskiftet.

Hesthammer avviser at de har startet selskapet nå på grunn av skyhøye energipriser og energikrise i Europa.

– Vi har fulgt med på en situasjon som har blitt forverret det siste året. Det har vært en underinvestering i olje og gass over flere år, globalt sett, mens forbruket av fossil energi har økt. Det vil komme et gap mellom tilbud og etterspørsel, sier Hesthammer.

– Det så vi begynnelsen av da gassprisene steg i 2021, så ble det forsterket veldig av at Putin strupet gassmarkedet, og eskalerte voldsomt da krigen i Ukraina startet. Men det er den underliggende situasjonen, med at det er vanskelig å bygge opp alternativene raskt nok i Europa, som gjør at vi mener kjernekraft bør komme på banen.