TESLA BOT: Om få dager får vi vite hva Elon Musks nye humanoide robot kan gjøre.

Skal sette inn «menneske-roboter» i Tesla-fabrikkene

Science fiction kom et skritt nærmere i da Elon Musk nylig bestemte seg for å sette inn sine Tesla Bots i bilfabrikkene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Og, med Tesla Bots snakker vi, kort fortalt om humanoid-roboter. De har menneskelignende «kropper» som kan benytte menneskelige redskaper, bevege seg som oss og bruke sanser for å utføre oppgaver slik vi gjør.

Det er ikke lenge siden Tesla-sjefen ga «overdreven tillit» til fabrikkroboter skylden for de store produksjonsproblemene han opplevde.

Mennesker er bedre til å utføre visse jobber, sa Elon Musk den gang.

AUTOMATISERT: En robotarm setter på toppen av en Tesla Model S i Tesla-fabrikken i Fremont, California.

– Jo, overdreven automatisering hos Tesla var en feil. For å være presis, min feil. Mennesker er undervurdert, skrev han i en Twitter-melding etter at produksjonen av Model 3 kom på etterskudd.

Det var fire år siden.

Nå er tonen en helt annen.

For nå jobber Musk med konkrete, ambisiøse planer om å sette inn tusenvis av humanoide roboter, kjent som Tesla Bot eller Optimus, i sine fabrikker, ifølge Reuters.

Avduker prototyp

Det skal nemlig være mye snakk i Musks enorme industrianlegg i Texas om humanoide roboter og det skal være mange interne møter om roboter, ifølge nyhetsbyrået som har kilder i selskapet.

Den 30. september, på selskapets AI-dag vil han også avduke en prototyp av Tesla Bot som er utarbeidet i prosjektet Optimus.

I et lengre perspektiv ser Elon Musk for seg at humanoide roboter kunne brukes i hjemmet, for å lage middag, klippe plenen og i eldreomsorgen. Han tenker at de også vil kunne fungere som en «kompis eller sexpartner.

Han ser for seg millioner av Tesla Bots i verden. Dette skal bli en industri som skal overgå bilindustrien hans i verdi, ifølge Reuters.

– Vanskelig å imponere

Men, det er ingen garanti for at Optimus-prosjektet vil bli en kommersiell suksess.

For, mens «vanlige» roboter er mye brukt til spesialistoppgaver på fabrikker, har store multinasjonale selskaper slitt med å lage kommersielt levedyktige menneskelignende roboter, til tross for flere tiår lang utviklingsinnsats.

Musk har mye å bevise.

– Hvis han bare får roboten til å gå rundt, eller han får den til å danse, er det allerede gjort. Det er ikke så imponerende, sier Nancy Cooke, professor i menneskelig systemteknikk ved Arizona State University til Reuters.

Tesla må vise frem roboter som kan gjøre flere, uskriptede handlinger, for å overbevise sier hun.