NYE VEILEDERE: Kunnskapsminister Guri Melby (V) melder torsdag ettermiddag at det er nye, oppdaterte smittevernveiledere for barneskole, ungdomsskole og barnehage. De gjelder ikke før en uke etter påske. Foto: Therese Alice Sanne

Nye smittevernveiledere for skole og barnehage: Åpner for munnbindbruk i ungdomsskolen

Mindre grupper, færre nærkontakter og tydelige råd er blant oppdateringene i smittevernveiledere for barnehage, barneskole og ungdomsskole. I tillegg åpnes det for munnbindbruk også i ungdomsskolen.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Onsdag kom den nye og oppdaterte smittevernveilederen for videregående skole der det blant annet åpnes opp for bruk av munnbind i visse situasjoner.

Torsdag ettermiddag kom de oppdaterte smittevernveilederne for barnehage, barneskole og ungdomsskole. De nye veilederne skal gjelde fra 12. april, slik at skolene og barnehagene får tid til å forberede seg.

Fordi det ikke anbefales bruk av munnbind for barn opp til 13 år, åpnes det kun for dette på ungdomsskolen i visse situasjoner - og utenfor undervisningen, akkurat som i videregående skole.

– Elevene på ungdomsskolen og de ansatte har bedre forutsetning for å bruke munnbind riktig. Derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak for elever på ungdomsskolen og for de ansatte. For eksempel akn det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Prioritet at barna skal kunne være på skole og i barnehage

I alle veilederne er det dessuten nye og tydeligere råd om kohortstørrelser og kontakter barna skal ha. Det er likevel de grunnleggende rådene som er de viktigste, understreker kunnskapsdepartementet.

Og fortsatt står det helt sentralt at barn og elever skal kunne gå i barnehagen og på skolen.

– Det er en prioritet at barn og elever skal kunne gå i barnehagen og på skolen og da kan vi ikke innføre så strenge tiltak at det ikke er praktisk mulig, eller at barna ikke har det bra når de er der. Tiltakene i barnehagen og på skolen må sikre godt smittevern, samtidig som bytrden for barn, elever og ansatte blir så lav som mulig, sier Melby.

Dette er nytt i barnehager

Gruppestørrelser: Strengere retningslinjer for gruppestørrelse på rødt nivå. For eksempel kan ikke en storbarnskohort være flere enn 7–8 barn, mot tidligere 8–10. Antall kohorter som kan samarbeide er redusert fra tre til to.

Munnbind: Ansatte kan bruke munnbind hvis de vil, men det bør da være en generell munnbindanbefaling i kommunen og være rødt eller gult nivå samt være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre grupper.

Dette er nytt for barneskoler

Kontakter: På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av uken halveres i forhold til gult nivå. Det vil mange steder bety at klassene må deles i mindre grupper.

Munnbind: Ansatte kan bruke munnbind hvis de vil, men det bør da være en generell munnbindanbefaling i kommunen og være rødt eller gult nivå samt være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.

SFO: Smitteverntiltak på SFO hvor råd om gruppestørrelse blir tydeligere.

Dette er nytt for ungdomsskoler