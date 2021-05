Datatilsynet varsler milliongebyr til bomselskapet Ferde. Foto: Carina Johansen / NTB

Bomselskap sendte bilder av norske bilister til Kina – Datatilsynet varsler millionbot

Datatilsynet varsler en bot på 5 millioner kroner til Ferde for brudd på personvernregelverket etter at de sendte bilder av bompasseringer til Kina.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

– Vi varsler nå Ferde om et gebyr på 5 millioner kroner fordi de har overført personopplysninger, bilder av norske bilister til Kina, uten at de har hatt et lovlig grunnlag for å gjøre det, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til NRK.

Thon sier det er relativt sjelden at Datatilsynet varsler om bøter i denne størrelsesorden.

– Dette har pågått over flere år, og det er snakk om flere millioner bilder, så sånn sett er dette en sak som vi ser alvorlig på, sier han.

Gebyrvarselet kommer etter at NRK i 2019 omtalte hvordan bilder av norske bompasseringer havnet i Kina. Den tidligere Ferde-lederen Jonny Bratseth organiserte den manuelle bildekontrollen ved hjelp av arbeidskraft i Kina.

Ifølge NRK skal han ha fakturert 1,4 millioner kroner for jobben fra sitt private enkeltpersonforetak, samtidig som han var ansatt i bomselskapet.

Ferde skal uttale seg om saken før vedtaket blir endelig, men Ferdes juridiske direktør Leiv Olav Sunde sier selskapet er enig i kritikken fra Datatilsynet. Han reagerer imidlertid på størrelsen på boten og sier at det kan bli aktuelt å gå i dialog med tilsynet om den.