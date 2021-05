Kvinne siktet for drap på sin egen bror

HALDEN (VG) En kvinne i slutten av 40-årene fra Halden er siktet for å ha drept sin egen bror. Kvinnen har forklart at en kniv som ble beslaglagt på åstedet er drapsvåpenet.

Det var klokken 22.05 mandag kveld at AMK varslet politiet om at en person hadde blitt utsatt for alvorlig skade i en leilighet i sentrum av Halden.

Politiet rykket ut til stedet med store ressurser. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til personen sto ikke til å redde og personen ble bekreftet død like før klokken 23. Natt til tirsdag ble det kjent at en kvinne er siktet for drap.

Nå bekrefter politiadvokat Anders Svarholt at kvinnen, som er i slutten av 40-årene, er siktet for drap på sin egen bror.

– Hun har erkjent straffeskyld for drapet på sin bror, sier Svarholt.

Politiadvokaten bekrefter også at drapsvåpenet er en kniv.

– Vi fikk kontroll på en kniv på åstedet i går som vi mente var drapsvåpenet, og det har siktede bekreftet i avhør, sier politiadvokaten til VG.

Kvinnen i slutten av 40-årene vil samtykke til varetektsfengsling, opplyser hennes forsvarer Kristin Morch.

Den døde broren er i starten av 40-årene. Ifølge naboer VG har snakket med, har søskenparet bodd i leiligheten siden i fjor høst. En tredje person var til stede i leiligheten under hendelsen. Også dette var et familiemedlem, opplyser politiet i en pressemelding. Denne personen har status som vitne.

ADVOKAT: Kristin Morch forsvarer den drapssiktede kvinnen i slutten av 40-årene. Foto: Terje Bringedal, VG

– Etterforskningen av hendelsen vil fortsette i tiden som kommer med ytterligere avhør og tekniske og taktiske etterforskningsskritt, opplyser påtaleansvarlig Svarholt.

Han sier at videre etterforskning vil vise et eventuelt motiv for ugjerningen. Både situasjonen og motivet er ting siktede har sagt noe om i avhør, men Svarholt vil foreløpig ikke gå inn på disse tingene.

VG har vært i kontakt med Hans Henrik Pettersen, som er bistandsadvokat for avdødes foreldre og hans sønn, men han ønsker ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Erkjenner straffskyld

Den drapssiktede kvinnen ble pågrepet på stedet. Hun har i dag sittet i avhør hos politiet.

– Hun er selvfølgelig i sjokk og er veldig nedstemt, men hun forklarer seg greit, sier kvinnens forsvarer Kristin Morch.

– Hva har hun forklart?

– Det kan jeg rett og slett ikke gå inn på, både av hensyn til etterforskningen, men også fordi det vil bli ytterligere avhør her, sier hun.