KOMMUNER SER IKKE POENGET: Flere store kommuner mener det ikke er noen god grunn til å tilby folk Johnson & Johnson-vaksinen. Foto: Javad Parsa

Store kommuner vil ikke gi Johnson & Johnson: − Fraråder folk å ta den

Ingen leger i Nordland, Vestland eller Trøndelag har bestilt Johnson & Johnson-doser. En rekke kommuner oppgir også at deres fastleger ikke vil gi vaksinen, og fraråder folk å ta den.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen har bestemt at man kan be om en legevurdering for å få Johnson & Johnson-vaksinen i Norge – til tross for den sjeldne, men dødelige blodpropp-bivirkningen.

Men flere som vil ha vaksinen, forteller at de sliter med å finne en lege som sier ja til å sette den.

Alle leger kan forskrive seg den omstridte vaksinen – eller reservere seg mot det.

For å kunne tilby vaksinen, må man bestille den fra FHI. Ingen leger i hverken Nordland, Vestland eller Trøndelag har gjort det ennå, oppgir FHI til VG onsdag. Fra resten av fylkene har det blitt bestilt 2275 doser.

En rekke store kommuner, som Jæren-kommunene, Trondheim, Tromsø og Moss, oppgir til VG at deres fastleger ikke kommer til å gi Johnson & Johnson-vaksinen.

Foto: Torstein Bøe

– Tror ikke det er enkelt å få denne vaksinen nå

– Vi ser ikke noe saklig argument for å begynne å vaksinere med Janssen-vaksinen nå. Det er en liten risiko for alvorlige bivirkninger, og snart blir alle vaksinert uansett, sier kommuneoverlege Anders Madsen, som uttaler seg på vegne av kommunene Time, Klepp og Hå til VG.

Etter det Madsen kjenner til er det ingen fastleger i Stavanger-regionen som gir vaksinen.

– Jeg tror ikke det er enkelt å få denne vaksinen nå.

Fastlegene har et ansvar for at medisinen de forskriver skal være faglig forsvarlig, forklarer Madsen:

– Vår vurdering er at det ikke er faglig grunnlag for å vaksinere med Janssen når smittetrykket er så lavt som nå. Vi nekter ikke fastlegene å gjøre vaksinere med Janssen, men vi har snakket med fastlegene, og de har uttrykt at de ikke ønsker det.

– Har kommunen et ansvar for å tilrettelegge for at innbyggere skal ha mulighet til å ta Johnson & Johnson-vaksinen?

– Nei, det føler jeg ikke at vi har noe ansvar for. Fastlegene har et ansvar for medisinene de forskriver, og hvis de mener at det ikke er et faglig grunnlag for medisinen, skal de ikke måtte forskrive den.

200.000 DOSER I NORGE: Det er mange ubrukte doser av Johnson & Johnson-vaksinen. Foto: Torstein Bøe

– Dødelige bivirkninger

Ingen fastleger i Moss vil heller gi vaksinen, oppgir kommunen til VG.

– Jeg forstår godt at folk vil ha vaksine så snart som mulig, men jeg vil fraråde folk å ta denne vaksinen, slik situasjonen er nå. Jeg har ingen tips til dem som likevel vil ta denne vaksinen, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Det er tillitsvalgt for fastlegene som har spurt alle fastlegene i kommunen om de vil gi den omstridte vaksinen, og det har de svart nei til, forklarer Krogshus.

– Kommunen har ansvar for å yte nødvendige helsetjenester, men ikke ansvar for å tilby en vaksine som landets smittevernfaglige ekspertise (FHI) fraråder på grunn av potensielt dødelige bivirkninger.

I Tromsø har kommunen fått beskjed fra den lokale legeforeningen at fastlegene ikke kommer til å tilby vaksinen, oppgir kommunen til VG.

Tromsø kommune skriver videre i en e-post at «heller ingen private aktører har meldt at de ønsker å tilby Janssen-vaksinen. Så langt har vi ikke registrert noen tilbydere av vaksinen i Tromsø. Dette er en avgjørelse aktørene selv har tatt, og ikke noe Tromsø kommune har tatt initiativ til».

Heller ikke Trondheim tilbyr vaksinen. I en e-post til VG skriver kommunen:

«Fastlegene i Trondheim har selv gått ut i media og fortalt at de ikke vil sette Janssen-vaksinen. Kommunens vaksinasjonskontor vil heller ikke gi denne vaksinen basert på faglige vurderinger».

Bergen: Ser ikke behovet

Kjell Haug, assisterende smittevernoverlege i Bergen, sier til VG at de ikke har registrert interesse fra byens fastleger om å ta i bruk vaksinen.

– Det er gitt så mye informasjon om Janssen-vaksinen at vi regner med at de aller fleste leger selv har gjort seg opp en mening om bruken av denne vaksinen. Hvis vi blir bedt om råd vil vårt svar være at vi ikke ser behovet for å bruke Janssen-vaksinen når smittetrykket er så lavt og tilgangen på mRNA-vaksinene er god, sier Haug.

Han fortsetter:

– Men Janssen-vaksinen er godkjent til bruk i Norge, og de leger som likevel ønsker å foreskrive denne vaksinen i spesielle tilfeller har mulighet til å bestille vaksinen fra FHI.

Oslo kommune oppgir til VG at de ikke tatt et aktivt standpunkt i saken, og har ikke oversikt over om noen fastleger tilbyr vaksinen.

Kan måtte vurdere tiltak

Kommunen har ingen plikt til å ivareta sitt ansvar for coronavaksinasjon raskere gjennom å tilby Johnson & Johnson-vaksinen, oppgir helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Han presiserer at Helsedirektoratet mener det er for tidlig å evaluere vaksinasjonsordningen nå.

– Vi har så langt det lar seg gjøre lagt til rette for å sikre at alle som ønsker en vurdering om de er i målgruppen til Janssen-vaksinen får denne hos en lege, sier Guldvog.

Han fortsetter:

– Dersom det viser seg at dette ikke lar seg gjøre innenfor rammene som nå er lagt, må det vurderes om andre tiltak egner seg bedre for å sikre at pasientene får en vurdering, sier Guldvog.

Etter det Helsedirektoratet kjenner til, finnes det leger som tilbyr vaksinen, og ordningen er nylig etablert.

– Vi vurderer at informasjonen fra dem som tilbyr vaksinen vil bli bedre når ordninger er mer etablert.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Blitt en mer begrenset ordning

På spørsmål fra VG om det skal gjøres grep dersom det for mange ikke blir mulig å ta vaksinen i praksis, svarer statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Erlend Svardal Bøe:

– Vi har ikke grunnlag for å pålegge noen å tilby Janssen-vaksinen, og anbefaler alle å følge det ordinære vaksinasjonsprogrammet. Vi har fulgt Helsedirektoratets råd, og derfor er tilbudet av Janssen-vaksinen blitt noe mer begrenset enn vi opprinnelig tenkte oss.