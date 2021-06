VIL IKKE VÆRE MED: Dr. Dropin er tvilsomme til hele regjeringens Johnson & Johnson-plan. Foto: Annika Byrde

Dr. Dropin om Johnson & Johnson-vaksinen: − Det er skikkelig ille

Private leger, vaksinasjonsklinikker og reiseklinikker kan nå gi Johnson & Johnson-vaksinen. Dr. Dropin vil ikke være med på ordningen, og mener regjeringen legger et stort press på unge mennesker som bare vil reise.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Innbyggere kan nå be om legevurdering for å få Johnson & Johnson-vaksinen i særlige situasjoner.

Vurderingen kan bestilles hos privat lege, vaksinasjonsklinikker eller fastleger fra tirsdag 15. juni. Alle leger vil kunne forskrive vaksinen dersom de ønsker det, men kan ikke ta betalt.

Denne ordningen vil ikke Dr. Dropin, som tilbyr private legetjenester over hele landet, være med på:

– Jeg synes det er skikkelig ille at regjeringen sier at vaksinen er «frivillig». Da legges det et press på den enkelte lege, og unge mennesker som vil bli vaksinert for å reise, sier lege og daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli, til VG.

KRITISK: Lege og daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli. Foto: Nicolai Bauer

– Bent Høie bør ta ansvaret

Regjeringen har samtidig meldt at alle som er fullvaksinerte slipper innreisekarantene når de ankommer Norge.

– Da legger regjeringen et stort press på mange unge mennesker som har lyst til å reise, sier Sørli.

Han fortsetter:

– Bent Høie bør ta ansvaret for helsen til disse unge menneskene. For disse er faren ekstremt mye større ved å ta denne vaksinen, enn viruset i seg selv.

FHI mener at risikoen ved å ta vaksinen er større enn ved å vente på en annen vaksine, på grunn av kobling med dødelige blodpropper. Risikoen ser ut til å være større for unge mennesker.

– Denne avgjørelsen er helt forunderlig, når Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legeforeningen er negative, sier Sørlie.

Foto: Annika Byrde

– Stiller meg tvilende

Alle kan ikke få Johnson & Johnson-vaksinen. Det er bare personer som fyller visse kriterier.

– Jeg forstår ikke hva disse unntakene betyr, og stiller meg tvilende til disse også.

Han peker blant annet på at vaksinen kan være aktuell for «personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at tiden frem til vaksinen tilbys truer liv og helse».

– Det vet jeg egentlig ikke hva betyr. Det er ikke slik at man må isolere seg lenger, man kan gå på restaurant, bevege seg fritt rundt i Norge og lignende.

Aleris og Volvat skal diskutere bruk

Aleris, Norges ledende private helseforetak, har ennå ikke kommet frem til om de ønsker å være med på ordningen.

– Nå skal vi sette oss inn i regjeringens anbefalinger og diskutere med fagfolkene våre, oppgir Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris, til VG.

Volvat er i utgangspunktet positiv til bistå myndighetene med å sette vaksiner, oppgir Mille C. Henriksen, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Volvat, til VG:

– Men vi har ikke rukket å ta stilling til om vi skal starte opp med vaksinering med Janssen-vaksinen. Vi var ikke kjent med myndighetens avgjørelse om en godkjenning av Janssen- vaksinen, før media omtalte saken i dag.

Hun fortsetter:

– Vaksinen er omdiskutert, og Volvat vil gjøre en helhetlig og grundig vurdering av om vi skal tilby denne hos oss.

HELSE- OG OMSORGSMINISTER: Bent Høie (H). Foto: Terje Pedersen

Private aktører invitert til møte

Under onsdagens pressekonferanse fikk helse- og omsorgsminister spørsmål om hvorfor Dr. Dropin, Aleris og Volvat ikke har fått henvendelser.

– Hvorfor har dere ikke vært i kontakt med de største private aktørene ennå?

– Rett og slett fordi de er invitert i et møte i dag klokken 17, derfor er det så viktig at pasienter ikke tar kontakt før 15. juni, sa Høie.

Regjeringen mener det er riktig å tilby denne vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene for det.

– Vi anbefaler i utgangspunktet folk å følge vaksinasjonsprogrammet, men enkelte kan likevel ha gode grunner for å ønske Janssen-vaksinen, sa Høie onsdag.