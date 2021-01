DØDSULYKKE: En kvinne døde etter en front-mot-frontkollisjon i Stordal fredag. Foto: Kristian Almås

– En fryktelig ulykke og et stort tap for bygda

En trebarnsmor fra Geiranger døde og hennes tre døtre ble skadet i en trafikkulykke i Stordal fredag. Ordføreren i Stranda kommune forteller at bygda er rystet.

Publisert: Nå nettopp

– Det er en fryktelig ulykke som har rammet et lite lokalsamfunn, sier ordfører i Stranda kommune Jan-Ove Tryggestad.

En 45 år gammel trebarnsmor omkom etter en trafikkulykke i Stordal fredag. Hennes tre døtre var også med i bilen. To av dem, en 14- og en 16-åring ble lettere skadet og innlagt ved Ålesund sykehus, mens en syvåring er alvorlig skadet, men klinisk stabil og innlagt ved St. Olavs hospital.

Ordføreren forteller at familien var fra Geiranger, men nå bodde i Ålesund i forbindelse med en av døtrenes utdanning.

– De var på vei hjem igjen til Geiranger. Da ulykken skjedde så var det med et fryktelig tragisk utfall. Vi er på mange måter nesten slått ut både i Geiranger, men også i hele Stranda kommune, for de har slekt og venner i hele kommunen, sier Tryggestad.

I SORG: Mange i turistbygda Geiranger er berørt av trafikkulykken. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ordføreren forteller at kvinnen var gift, og at ektemannen ikke var i bilen da ulykken skjedde.

– I tillegg har hun selvfølgelig både foreldre og nær slekt, ganske stor slekt, så det er mange som er berørt, sier Tryggestad.

Kommunens psykososiale team har vært i arbeid i siden fredag og følger opp de berørte fremover sammen med Ålesund kommunes apparat.

– Vi kan gjøre ting lettere for de pårørende, men ingenting kan selvfølgelig erstatte et liv.

Ordføreren sier at den omkomne kvinnen har vært en sentral person i Geiranger.

– Hun har drevet forretning og utviklet arbeidsplasser i bygda. Det er et stort, stort tap for bygda, sier han.

– Kvinnens bil kom over i motgående kjørebane

Statens vegvesens ulykkesgruppe har vært på ulykkesstedet i Stordal, og politiet har også gjennomført vitneavhør og åstedsundersøkelser.

– Det er for tidlig nå å si noe om den bakenforliggende årsaken til ulykken, utover at den ene bilen har kommet over i motgående kjørebane. Det var bilen hvor en mor og barna hennes var, sier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt.

Bilen frontkolliderte med en større personbil, forteller politiadvokaten. Føreren av denne var alene i bilen.

– Han var også på sykehus, men det skal i hvert fall etter det jeg har fått opplyst gå bra med ham, sier Häber.

– Kan du si noe du om kjøreforholdene på ulykkestidspunktet?

– Så vidt jeg har skjønt, så skal det ha vært gode forhold, sier politiadvokaten.

Værhistorikk fra Yr viser at det var rundt 10 minusgrader og ingen nedbør i Stordal fredag.

Politiets etterforskning pågår fremdeles.

– Det er fortsatt noen avhør som gjenstår, og så vil det være naturlig å undersøke bilen teknisk og prøve å finne den bakenforliggende årsaken til ulykken, sier