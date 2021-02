VANSKELIGSTILT: Fembarnsfaren og en politimann i samtale i den kommunale leiligheten, under utkastelsen i forrige uke. Foto: Bjarte Breiteig

Facebook-post om Tøyen-utkastelse: − Falsk informasjon

Et Facebook-innlegg med kritiske påstander om familien som mistet sin kommunale bolig på Tøyen i Oslo, spres i sosiale medier. – Farlig, mener Marian Hussein (SV).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forfatter av innlegget hevder å komme med fakta, der mediene angivelig presenterer tøv. Stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde (Frp) gjenga innlegget mandag kveld.

– Det er farlig at stortingsrepresentanter deler falsk informasjon, sier Marian Hussein (SV).

At Tybring-Gjedde skriver at han personlig ikke kjenner detaljene i saken om den somaliske familien på syv, mener hun er til liten hjelp.

– Vi kan ikke fraskrive oss ansvar og samtidig dele falsk informasjon, sier vernepleieren som er vara til Stortinget og nominert på sikker plass for SV.

DELTE: Christian Tybring-Gjedde (Frp). Foto: Tore Kristiansen, VG

VG har spurt Christian Tybring-Gjedde hvorfor han har delt Facebook-posten.

Han skriver i en SMS at han mener det er TV 2 – som først omtalte saken – som har formidlet uriktige og udokumenterte opplysninger.

Han har imidlertid ikke ønsket å utdype hvilke opplysninger han mener det gjelder. VG har ingen informasjon som tilsier at opplysningene i TV 2 er uriktige.

Tybring-Gjeddes videreformidling av påstandene er delt mer enn 1000 ganger.

KASTET UT: Politiet bisto namsfogden da familien ble kastet ut fra den kommunale boligen på Tøyen i Oslo. Foto: Bjarte Breiteig

Påstand: Varslet i god tid

Facebook-innlegget påstår at familien for 12 måneder siden fikk muntlig beskjed om at leiligheten skulle selges og så skriftlig seks måneder før utkastelsen.

Det kommunale foretaket Boligbygg opplyser at familien i november 2019 ble varslet om at leiekontrakten ville utløpe seks måneder senere.

Kommunikasjonsdirektør i Boligbygg Kristin Øyen forklarer at et slikt varsel ikke betyr at leietager mister boligen, men at man må søke bydelen på nytt.

Ifølge familiens talsperson Bjarte Breiteig fikk de 24. juni i fjor endelig avslag på søknaden om å bli boende i den kommunale treromsleiligheten.

NABO: Bjarte Breiteig er familiens talsperson. Foto: Heiko Junge / NTB

Boligbygg opplyser at det på sensommeren i fjor også var dialog med familien om deres mulighet til å kjøpe leiligheten, men finansieringen gikk ikke i orden.

Familien har påklaget avslagene om kommunal leilighet og startlån. Den siste klagen, som er begrunnet med lavere inntekt fra årsskiftet, er ikke behandlet i kommunen.

Ifølge Breiteig har ikke familien klart å finne leiebolig på det private markedet i bydelen. De har betalt 17.500 kroner måneden for den kommunale leiligheten.

– Utleiere er ofte skeptiske til barnerike innvandrerfamilier, sier Bjarte Breiteig.

les også Kastes ut om de tjener for mye: – Fanget i en fattigdomsfelle

Påstand: Fire i lønnet jobb

Facebook-innlegget hevder at en av forsørgerne er helsefagarbeider med 600.000 kroner i årlig inntekt og at det bor tre andre voksne i leiligheten med egen jobb og inntekt.

Det stemmer ikke, ifølge dokumentasjon som VG har tilgang til. Faren har frem til årsskiftet hatt 15 prosent stilling som taxisjåfør, med varierende inntekt.

Samlet inntekt var i fjor beregnet til 605.000 kroner og året før 650.000 kroner. Familien lever hovedsakelig av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

Breiteig opplyser at ingen av de to hjemmeboende barna over 18 år har lønnsinntekt.

HJEM: Den somaliske familien får ikke lenger bo i den kommunale treromsleiligheten i denne blokken på Tøyen i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

Påstand: Overskridelse uten betydning

Facebook-innlegget hevder at det ikke har noe med saken å gjøre at familien tjente 15.000 kroner for mye – men at det forklarer at de ikke fikk startlån.

Oslo kommunes avslag fra 12. januar er begrunnet med at familiens samlede inntekt var 22.628 kroner over inntektsgrensen for å få kommunal bolig.

Familien mener det riktige er at de lå 15.859 kroner over grensen. Dette beløpet stammer ikke fra en søknad om startlån, som er avslått fordi de ikke har evne til å betjene lånet.

Påstand: Væpnet politi da de nektet å gå

Facebook-innlegget gir uttrykk for at det er en selvfølge at politiet bistår namsfogden med skjold og bevæpning, når flere voksne menn nekter å forlate leiligheten.

Det er riktig at tre politipatruljer ble tilkalt, da familien motsatte seg utkastelsen.

At de seks politifolkene bar våpen, hadde ifølge Oslo-politiets driftsenhetsleder Tore Soldal ikke sammenheng med denne saken, men at politiet for tiden alltid er bevæpnet.

Påstand: Skal ikke bli i ti år

En siste påstand i Facebook-innlegget er at familien har bodd i leiligheten i 10 år, «noe som ikke er tiltenkt en kommunal bolig». «De skal ikke bli der i 10 år», står det videre.

Det stemmer at familien har bodd i leiligheten i ti år. Kontraktene er vanligvis på 3–5 år. I dette tilfellet er de blitt forlenget 2–3 ganger, inntil familien fikk avslag.

REAGERER: Marian Hussein (SV) mener det er farlig at falsk informasjon spres – også av stortingspolitikere. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Dette er ikke fakta

Om Facebook-innlegget sier Bjarte Breiteig dette:

– Dette er ikke fakta i saken, og det er ubekreftet hvor opplysningene kommer fra. De deles anonymt, og det er leit.

Familiens talsperson understreker at alle forsøk på å sverte deres sak og lite hyggelige kommentarer bare er en dråpe i havet, sammenlignet med støtten familien får.

Marian Hussein håper saken setter i gang en diskusjon om boligpolitikken i hovedstaden.

– Vi må også diskutere boligpolitikken og gi folk muligheter til enten å kjøpe eget hjem eller fortsatt å leie bolig. Vi kan ikke legge opp til at folk tjener for lite til å få startlån, men for mye til å få leie kommunal bolig, sier SV-politikeren fra Gamle Oslo.