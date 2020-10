VG-Peil-Logo Hvor stort hinder er en rullestol? Marcus Kavaleff (21) ble født lam . Vi ble med ham på trening for å se hvordan han løser utfordringen med å sitte i en rullestol. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 03. oktober, kl. 14:05 Josefine Ytre-Eide Bjaarstad I motsetning til Marcus, ble Morten Marius Skau (30) lam i tenårene etter at han tok salto på trampoline. Han er på landslaget i rullestolrugby , og er aktiv på sosiale medier med problemstillinger knyttet til en hverdag i rullestol. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 03. oktober, kl. 14:05 @Mort1rulle

Hvor stort hinder er en rullestol?

Finske Marcus (21) bor nå i Norge, og han har drevet med seiling, spydkast, svømming, basket og håndball. I denne saken får du møte tre personer som ikke lar funksjonshemningen stoppe dem.

PARAUTØVER: Marcus (22) ble født som lam. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Marcus ble født to måneder for tidlig. Han fikk syrebrist under fødselen, som stoppet utviklingen og gjorde at han ikke fikk bevegelse i bena.

– Når man vokser opp uten å kunne gå lærer man seg å finne løsninger på problemer, sier han til VG.

Helt fra han var liten har han vært en aktiv og allsidig idrettsutøver. Tidligere har han drevet med flere grener innen paraidrett, blant annet seiling, spydkast, svømming, basketball og nå håndball.

Antall rullestolbrukere i Norge I Norge er det ca. 50.000 rullestolbrukere, ifølge NAV sine tall.

I tillegg har 15 prosent i Norge en funksjonsnedsettelse. Kilde: Norges Handikapforbund Vis mer

RUGBY: Morten (30) er på landslaget i rullestolrugby. Foto: Privat, @Mort1rulle

– Trening er ekstra viktig om man sitter i rullestol

Paraidrett er en fellesbetegnelse og defineres som idrett for mennesker med en funksjonsnedsettelse. De ønsker å legge til rette slik at alle skal få oppleve idrettsglede, uansett funksjonsevne og nivå.

Morten Skau forteller at trening er ekstra viktig når man sitter i rullestol.

– Ikke bare holder vi oss i bedre form, men vi får møtt andre som er i samme situasjon som oss selv, forteller han.

Svetter ikke

Morten forteller at det er flere utfordringer ved å trene som lam. Blant annet har han lammelser i fingrene og bruker dermed grepshansker når han spiller.

– I tillegg kan jeg ikke få en puls på over 120, og svetter ikke. Så det er helt jævlig å trene på en varm sommerdag, sier han.

ALLSIDIG: Marcus Kavaleff har drevet med flere grener innen paraidrett. Foto: Privat, Marcus Kavaleff

Vil jobbe med rullestol-idrett

Marcus reiste fra Finland til Norge for å studere Sports Management ved Idrettshøgskolen i Lillehammer. Han forteller at Norge ligger foran Finland, og at han fant bedre alternativer for å tilegne seg idrettskompetanse her.

– Blant annet her i Follo håndballklubb har de gjort er en veldig god integrering. Vi som har en funksjonsnedsettelse kan delta i samme idrett som de som ikke har det. Det går ikke i Finland, sier 21-åringen.

TRENER: Susanne Utgård er fysioterapeut og hovedtrener for Follo Rullestolhåndball. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

– En enorm treningsvilje

Håndball-laget til Marcus består av spillere av begge kjønn og alle aldere. Susanne Utgård (22) har trent dem i to år. Hun forteller at det ikke noe krav om at man må ha en funksjonsnedsettelse for å være med, men alle må sitte i rullestol når de spiller.

– Det er veldig morsomt og givende å få lov til å være med på. Å se treningsvilje, motivasjon og idrettsglede, sier 22-åringen.

Frem til nylig var deres lag de eneste som spilte rullestolhåndball i Norge.

DANSER: Birgit Skarstein (31) er verdensmester i roing og langrenn. Nå er hun med på «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Forbilder

Både Marcus Kavaleff og Marius Skau forteller at forbilder innen paraidretten er viktig for dem.

Marius, som ble lam i tenårene, sier det har vært utrolig viktig for han med treningsforbilder. Selv hadde han en karakter i en rullestolrugby-dokumentar på som bakgrunn på PC-en for å bli motivert i tiden etter trampolineulykken.

Marcus forteller at han har sett mye opp til den finske friidrettsutøveren Leo-Pekka Tähti.

– Jeg har med meg mye fra den finske paraidretten og mentaliteten. Man liker å gjøre ting på sin egen måte, og trenger ikke gjøre det du blir fortalt eller det alle andre gjør. Så da er det ikke så problematisk å være annerledes, sier Marcus.

INGEN FASIT: Birgit Skarstein (31) og Philip Raabe (20) sier de må lage sin egen fasit i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Verdensmester

Birgit Skarstein (31) er verdensmester i to grener innen paraidrett - roing og langrenn. Hun ble lam som 20-åring, da en epidural ikke gikk ut av kroppen hennes etter en operasjon.

Nå er mange av konkurransene hennes avlyst på grunn av coronapandemien. Det er en av grunnene til at hun valgte å takke ja til å bli med på «Skal vi danse», som historiens første rullestolbruker i danseprogrammet.

– Jeg tenkte det ville være en kul måte å lære seg å bruke kroppen på en annen måte da, enn det jeg gjør til vanlig. Det er skikkelig vanskelig, sier Birgit til VG.

Birgit og dansepartneren Philip Raabe (20) sier at det er mange utfordringer ved rullestoldans, men at det ikke stopper dem. De synes det er viktig at unge rullestolbrukere ser at det er mulig å gjøre det man vil.

– Se på mulighetene, ikke begrensningene. Bare anerkjenn at de er der, og jobb rundt dem på et vis. Fortsett å prøve til du får det til, avslutter Birgit.