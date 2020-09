Tre kunder fikk annengrads forbrenning etter å ha benyttet et solarium i Fredrikstad. Solstudiokjeden mistenker sabotasje og vil politianmelde saken. Foto: Heiko Junge / NTB

To kvinner forbrent på solarium i Fredrikstad – eier mistenker sabotasje

Tre kunder fikk annengrads forbrenning etter å ha benyttet et solarium i Fredrikstad. Solstudiokjeden mistenker sabotasje og vil politianmelde saken.

To kvinner hadde uavhengig av hverandre vært i samme solstudio, den ene torsdag og den andre fredag. Begge gikk til legevakten for å bli behandlet for forbrenning.

– Det er helt forferdelig. Det brenner, koker og svir i huden i ansiktet, på hendene og overarmen. Jeg har ligget med frosne wokposer i ansiktet for å kjøle ned huden, forteller den ene av kundene, en kvinne i begynnelsen av 50-årene, til Fredriksstad Blad.

Den som drev solstudioet hadde kontaktet henne og fortalt at to av filtrene på de fire ansiktssolene hadde blitt stjålet.

Den yngste av de to, en kvinne i 20-årene, tok også 20 minutter sol i det samme rommet fredag.

Daglig leder Thorbjørn Frantzen i solstudiokjeden opplyser at de har video og personalia på en bestemt person som var inne på det aktuelle rommet i halvannen time.

– Han benyttet solen i 20 minutter. Resten av tiden må han ha benyttet på å fjerne glassfilteret. Han har rett og slett koblet om sikkerhetssystemet, sier Frantzen, og legger til at de kommer til å politianmelde saken.

