MULIG ALVORLIG BIVIRKNING: Danmark stanser AstraZeneca-vaksinen etter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form av dødelige blodpropper. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Danmark setter AstraZeneca-vaksine på vent

FHI og Legemiddelverket har nå hastemøte etter at Danmark midlertidig stanset bruk av vaksinen etter dødsfall.

Danmark slutter midlertidig å vaksinere med AstraZeneca-vaksinen etter dødsfall. Dette skjer med øyeblikkelig virkning, skriver det danske helsedepartementet.

Helseminister Magnus Heunicke skriver på Twitter at på grunn av forsiktighetshensyn stanses vaksinasjon med AstraZeneca etter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form av dødelige blodpropper.

Det kan enda ikke slås fast sikkert at det er en sammenheng, skriver han.

Legemiddelverket: – Dramatisk

– Meldingene fra Danmark er dramatisk på den måten at de har hatt dødsfall på grunn av blodpropp. Det er alvorlig, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til VG.

– Dette er en alvorlig situasjon som vi vil ta veldig alvorlig i Norge.

De møter nå FHI klokken 11 for å diskutere hva de skal gjøre i Norge.

– Visste dere om dette i Danmark?

– Nei, dette er helt nytt. Tiltaket i Danmark kommer nå og ikke var kjent. Det kom overraskende, men samtidig så forstår vi jo hvorfor danskene gjør dette.

FAGDIREKTØR: Steinar Madsen sier de skjønner hvorfor danskene midlertidig stanser bruk av AstraZeneca-vaksinen. Foto: Kyrre Lien

– Det som ofte er vanskelig med bivirkninger, er å vite om det er en sammenheng eller tilfeldig sammenfall i tid. Nå samler all vi dokumentasjon som finnes og ser da på om det er en sammenheng.

– Vurderer dere å stanse midlertidig?

– Jeg kan ikke si noe om det nå, vi må tenke oss om.

– Har dere sett meldinger på dette fra andre land?

-- Det var blant annet to meldinger fra Østerrike for et par dager siden, hvor det var to yngre personer som var vaksinert, en fikk dødelig blodpropp, en annen fikk blodpropp i lungen.

Siden AstraZeneca ble tatt i bruk i Norge, har Legemiddelverket fått inn rapporter om 394 mistenkte bivirkninger, 15 av dem alvorlige.

– Vondt å få en slik nyhet

– Det stemmer at bruken av vaksinen er stilt i bero inntil myndighetene har fått et overblikk over bivirkningene. Det synes jeg er den riktige måte å gjøre det på, sier statsminister Mette Frederiksen.

– Selvfølgelig er det vondt å få en slik nyhet, men først og fremst er det riktig å undersøke saken, når det er risiko forbundet med en vaksine, sier statsministeren.

STANS: Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier det er riktig å stanse vaksineringen midlertidig nå. Foto: JENS DRESLING / Ritzau Scanpix

Hun sier det er for tidlig på konkludere om betydningen av de dårlige nyhetene. Det er landets helsedirektorat som har opplyst om de alvorlige tilfellene av blodpropp. Frederiksen henviser til helsemyndighetene for nærmere opplysninger.

Folkehelseinstituttet skriver på Twitter at de har mottatt melding om at Danmark har stanset bruk av AstraZeneca-vaksinen.

– FHI er i dialog med Legemiddelverket for å avklare situasjonen, og kommer tilbake når vi har mer informasjon.

Fem andre land har fra før innstilt bruken av vaksinen. De andre landene er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, Ifølge Euronews.

