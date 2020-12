FRA STEDET: Bildet fra mai viser politiets arbeid med å undersøke Steinåsgruvene i Arendal. 19. mai ble Ørjan funnet der. Foto: Olav Svaland

Ny person pågrepet og siktet etter at Ørjan (24) ble funnet død

Den pågrepne mannen har tidligere vært avhørt som vitne i saken.

I forrige uke tok politiet ut den første siktelsen etter at Ørjan ble funnet død i en gruve i mai.

De utelukket ikke da ytterligere pågripelser, og har nå pågrepet og siktet ytterligere en person for drap eller medvirkning til drap, melder politiet i en pressemelding.

– Personen som i dag er pågrepet har tidligere vært avhørt som vitne i saken. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap av Solum, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Mannen i 40-årene som nå er pågrepet er kjent for politiet fra før.

I begynnelsen av desember sa politiet at hypotesene er at Ørjan-Helmer Gundersen Solmum er utsatt for en alvorlig, straffbar handling og at de hadde flere personer av særskilt interesse. Mannen i 30-årene som ble pågrepet tirsdag 8. desember var blant dem, og sitter nå i varetekt.

Ørjan-Helmer Gundersen Solum ble funnet død i Steinåsgruvene i Arendal 19. mai i år. Da hadde han vært savnet siden mars.

SAVNET I TO MÅNEDER: Ørjan-Helmer Gundersen Solum (24) ble sist sett 25. mars, og ble funnet død 19. mai. Foto: Politiet / Privat

I november gjorde politiet målinger av basestasjonene i området rundt der Ørjan ble funnet død, og kunngjorde etterpå at de nå var i en fase av etterforskningen der noen personer var av særskilt interesse for politiets videre etterforskning.