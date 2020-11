Lomvier forviller seg inn i Oslo: − Viktig å få dem ut i sjøen

Da Erik (30) oppdaget den fremmede fuglen midt i Oslo, forsto han at han måtte hjelpe den. En rekke lomvier er funnet i og rundt hovedstaden - og de trenger hjelp.

Nå nettopp

Erik Holm (30) var på vei hjem lørdag formiddag da han oppdaget han den lille, pingvinlignende fuglen inne i en barnehage ved Carl Berners plass.

– Jeg vil ikke påstå at jeg er noen fuglenerd, men jeg kjenner til de fleste fugleartene her i Oslo. Den på bakken inne i barnehagen tenkte jeg først var en måkeunge, men det stemte ikke med årstiden. Etterpå så jeg at det var en fugl jeg aldri har sett før, sier Holm.

FEIL PLASS: Den vesle lomvien Erik Holm (30) fant hadde forvillet seg inn i en barnehage ved Carl Berners plass i Oslo. Foto: Privat

Holm satte seg på huk bare et par meter fra fuglen, uten at den viste tegn til å være særlig redd. Lomvien, som fuglen heter, klarer seg sjeldent bra langt fra sjøen.

– Jeg ringte Fuglehjelpen, som anbefalte meg å slippe den ut i Akerselva eller Oslofjorden, sier Holm. Han tok av seg genseren og pakket lomvien inn, før han ruslet nedover langs elven.

– Den kløp meg litt med nebbet først, men etter hvert virket det som om den syntes det var spennende å være på tur.

UT PÅ TUR: Lomvien slo seg til ro godt innpakket i Eriks genser. Rusleturen endte opp ved Operaen. Foto: Maren Elisabeth Alvsaker

Da Holm kom ned til Operaen, slapp han den ut på bryggekanten, etter tips om at saltvann ville være det aller beste. Da tok det ikke lang tid før den hoppet uti og svømte av gårde.

– Det var en hyggelig følelse å se at jeg kunne hjelpe den lille fuglen. Det er viktig å få dem ut i sjøen igjen, og det var ikke noe stress.

Flere lomvier funnet avmagret og døde

Mange lomvier har forvillet seg inn i Oslofjorden de siste ukene. Det skjer i hovedsak bare enkelte år, og levekårene ser ut til å være svært tøffe for fuglene i storbyen.

– Det er de siste dagene funnet døde lomvier og alkefugler ved Frognerkilen og andre steder i Oslo. Disse sjeldne sjøfuglene har blitt ført med vinden fra Skagerak og Norskehavet, skriver Bymiljøetaten på Facebook.

I kommentarfeltet renner det inn med kommentar fra folk som har observert både levende og døde lomvier i områder i og rundt Oslo: På Bygdøy, Tjuvholmen, Fornebu, men også i Akerselva og i Nittedal, blant annet.

Alle de døde fuglene samlet inn av Bymiljøetaten så langt er ungfugler som er klekket i år og som er sterkt avmagret. Per lørdag var det 24 lomvier til sammen.

Dette gjør du hvis du finner en lomvi i Oslo: Finner du en fugl som sitter forkommen på bakken, frakt den til sjøen, gjerne i en pappeske.

Meld eventuelt fra til Falck Dyreambulansen på tlf. 02222 slik at de kan frakte fuglen til sjøen (Falck jobber på oppdrag fra Bymiljøetaten).

Ikke mat alkefugler med brød – de spiser kun fisk og krepsdyr.

Meld fra til Bymiljøetaten dersom du finner flere døde alkefugler. De kan gjerne leveres direkte til Naturhistorisk Museum på Tøyen. Kilde: Bymiljøetaten i Oslo Vis mer

les også 350 forskere i opprør: Frykter hvalene snart dør ut

Superhelt i vann, kløne på land

Forsker Tone Reinertsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA) beskriver i en podkast lomvien som en superhelt i vann: Den kan dykke ned til 200 meter og den kan svømme opptil 30 kilometer om dagen. På land og i luften er den derimot så klumsete at den bare er «hakket før pingvin».

TUNGT: Lomvien liker best å svømme. Her ser vi en som tar av fra fuglefjellet der den har rede på Svalbard. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB.

Enkelte år har lomviene til og med dukket opp i Tyrifjorden og Mjøsa, forteller høyskolelektor Morten Helberg ved Høgskolen i Østfold. Han er spesialisert i sjøfugler og økologi.

Vanligvis holder de seg ute på åpent hav der de fisker. Lomviene bruker hovedsakelig vingene til å svømme, og er ikke spesielt gode flygere.

– Å fly er derfor veldig energikrevende for dem og de foretrekker å svømme om det er mulig, forklarer Helberg.

les også Minkvirus i Danmark kan påvirke vaksine: – Urovekkende

– Hjelp dem ut i vannet

Noen av lomviene som har dukket opp tidligere år har vært ringmerket, og kunne spores tilbake til blant annet Tyskland og fuglekolonier rundt de britiske øyene.

– De aller fleste finner mat og klarer seg, eller finner veien ut i åpent hav. Men noen år har vi funnet flere døde individer som rett og slett ikke har greid dette. De kan være ganske presset allerede når de kommer inn i Oslofjorden, der er det tydeligvis krevende for dem. Enkelte år kan flere hundre lomvier omkomme i Oslofjorden, som trolig fungerer som en trakt for fuglene og er krevende å navigere ut av.

Det riktige å gjøre, er derfor å gjøre som Erik gjord lørdag formiddag:

– Hjelp dem ut i vannet så raskt som mulig, helst til sjøen siden det snart fryser på innsjøene. At de forviller seg inn i byen er ikke unaturlig, men de er som oftest ikke skadet og kan klare seg om de bare kommer ut i sjøen, sier han.

LOMVI PÅ SVALBARD: En flokk lomvier sitter på et isberg på Svalbard. De ligner litt på pingviner, og lever av å dykke etter fisk. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Bestanden har det tøft

Bestanden har det allerede veldig tøft fra før, forklarer sjøfugleksperten.

– Vinteren i 86/87 er spesielt kjent for sjøfuglentusiaster. Da var det et krakk i lomvibestanden, og flere titusener ble funnet døde. Det ble særlig registrert på Bjørnøya, som har den største lomvikolonien i Norge, forklarer han.

Siden den gang har bestanden tatt seg noe opp igjen, men arten er rødlistet i Norge.

– De er sterkt utsatt for oljesøl og å gå i garn. Men hovedårsaken til den reduserte bestanden er nok mindre mat i havet og at kolonien har blitt forstyrret av mink og andre rovdyr.

Sett denne? Kajakkpadlere får seg en overraskelse på tur i California:

Publisert: 08.11.20 kl. 14:03

Les også