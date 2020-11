EN PÅ TOPPEN: Frp-leder Siv Jensen etter budsjettforhandlinger med regjeringspartiene på Statsministerens kontor fredag. Foto: Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB

Jensen om profilexit i Frp: − Leit

Frp-leder Siv Jensen sier søndag at hun synes det er leit at Frp-profiler som Jon Helgheim og Åshild Bruun-Gundersen har tapt nominasjonskampene i fylkeslagene

I løpet av helgen er det blitt klart at Frp-profilene trolig ikke blir gjenvalgt til Stortinget etter tapene på nominasjonsmøtene i Buskerud og Agder.

Frp-leder Siv Jensen sier at nominasjoner alltid er spennende og krevende.

– Jeg gratulerer de som er nominert, og så synes jeg det er leit at både Helgheim og Bruun-Gundersen ikke ble nominert, men igjen det er bare plass til en på toppen.

Hun understreker at det er de respektive fylkene som gjennomfører nominasjonene, og at partiledelsen ikke blander seg inn eller har noe med det å gjøre.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim tapte kampen mot Morten Wold om den sikre førsteplassen på stortingslista til Buskerud Frp under nominasjonsmøtet lørdag.

Wold vant plassen foran Helgheim med 23 mot 17 stemmer. Han er takknemlig for støtten og ser fram til å drive valgkamp.

– Vi må tåle voteringer, og nå skal vi samle oss og kline til i Buskerud, sier han til TV 2, som først meldte om saken.

– Vemodig

På Facebook takker Helgheim for fire år på Stortinget og sier det er vemodig at det ikke ble mer.

– Frps delegater i Buskerud ønsket ikke meg på Stortinget i neste periode fordi de var misfornøyd med plassene nedover på listen, skriver han.

39 år gamle Helgheim har vært en profilert politiker for Frp denne perioden, spesielt på innvandringsfeltet. Frp får lite trolig to representanter på Stortinget fra Buskerud, og Helgheim er helt ute av listen etter at han tapte kampvoteringen.

Helgheim har overfor Dagbladet omtalt nominasjonsprosessen som skittent spill.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd i nominasjonen i Buskerud, sier Jensen på spørsmål om hva hun synes om Helgheims uttalelser.

Stilte med syv motkandidater

Nåværende stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen tapte nominasjonskampen i Aust-Agder Frp mot Marius Nilsen fra Grimstad søndag.

Nilsen vant avstemningen med én stemme, 15 mot 14, melder Fædrelandsvennen.

– Det er kjempespennende, og jeg er veldig beæret. Jeg takker for tilliten og støtten. Det er kjempespennende at de vil satse på meg, sier den relativt ferske politikeren til Fædrelandsvennen etter avstemningen.

Det var hele syv motkandidater mot Bruun-Gundersen, som nominasjonskomiteen hadde innstilt på topp, men det var kun Marius Nilsen som ble fremmet på nominasjonsmøtet.

