PERMITTERTE: Daglig leder Espen Tollefsen forteller at de til tider har måttet permittere tre av de fire ansatte i destilleriet. Foto: Fredrik Solstad

Spritprodusent får ikke coronakompensasjon: − Straffes for å ha klart å overleve

BRYN (VG) Nyoppstartede Oslo håndverksdestilleri hevder å ha tapt nesten 90 prosent av inntektene sine periodevis under pandemien. Likevel dekkes de ikke av regjeringens kompensasjonsordning for bedrifter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG blir med inn i det gamle industribygget ved Alnaelva, der det eneste reinspikka spritdestilleriet i Oslo holder til.

Før i tiden ble det produsert sinkhvitt til maling her. Nå lages det akevitt, gin og vodka – samt håndsprit i krisetider.

Det koker i en stor kobbergryte, og lukten av karve brer seg ut i rommet.

Karene som beveger seg rundt på gulvet brenner for å lage brennevin. En av dem åpner slusen på destillasjonsapparatet for å ta en smakebit av de edle dråpene.

Alt har derimot ikke vært like enkelt for den lille spritprodusenten under pandemien – spesielt ikke etter flere runder med nedstengninger i Oslo.

Daglig leder Espen Tollefsen (52) forteller at de har tapt nærmere 90 prosent av inntektene mellom mars i fjor til mars i år, og at de til tider har måttet permittere tre av de fire ansatte som jobber her.

DESTILLERI: Det lille spritdestilleriet produserer klassisk norsk akevitt, gin og vodka i et tyskprodusert kobberapparat. Foto: Fredrik Solstad

– For vår del så ville dette utgjøre mellom 300.000-500.000 kr i kompensasjon hvis man hadde fortsatt å bruke foregående års periode mot årets, forklarer Tollefsen.

Da de skulle sende inn en søknad om kompensasjon for perioden mars/april i 2021, ble de derimot overrasket over at reglene hadde endret seg.

Kompensasjonsordningen for tapt inntekt i løpet av våren 2021 blir nemlig utbetalt basert på hvor mye hver enkelt bedrift tjente i 2019 – med unntak av bedriftene som ble startet opp etter den tid.

Tollefsen mener dermed at kompensasjonsordningene ikke er dekkende for bedrifter som klarte å snu røde tall til svarte, for så å møte ytterligere nedstengninger i første halvdel av 2021.

– I 2019 hadde vi holdt på i kun noen få år, det tar lengre tid å få en slik type bedrift til å gå, sier brennevinsmakeren.

fullskjerm neste EDLE DRÅPER: Grim Sjøstedt fra Oslo håndverksdestilleri viser frem den ferdigproduserte spriten.

Overlevde på håndsprit

Tollefsen trekker frem et av destilleriets nyutviklede produkter: en blank glassflaske med denaturert sprit.

I slutten av mars gjorde nemlig destilleriet en stor omstilling. I løpet av bare seks dager gjorde de om anlegget sitt slik at det kunne produsere håndsprit.

– Du føler du må jobbe mer med omstilling enn det du egentlig har planlagt å gjøre. Sånn har det blitt, sier Tollefsen.

VG har tidligere skrevet om at behovet etter håndsprit var stort i begynnelsen av pandemien, noe som førte til at flere spritprodusenter hev seg på produksjonen av desinfeksjonsmidler.

fullskjerm neste HÅNDSSPRIT: Oslo Håndverksdestilleri gikk over til å produsere håndssprit under pandemien.

Ved hjelp av håndspritsalget klarte bedriften faktisk å tjene opp et lite overskudd i løpet av 2020, ifølge Tollefsen.

I januar måtte derimot kjøpesentrene og mange av kontorene i Oslo stenge, inkludert de som kjøpte håndsprit fra destilleriet, noe som førte til en brå slutt på oppturen.

Den daglige lederen mener dermed at det er mer rettferdig at kompensasjonsordningene ser på regnskapet over begge de foregående årene, og ikke bare i 2019.

– Frustrasjonen ligger jo i at vi ytterligere straffes for å ha klart å overleve gjennom 2020, sier den daglige lederen til VG.

Vanskelig å treffe alle

Næringsminister Iselin Nybø (V) forteller at regjeringen har vært opptatt av å få på plass gode tiltak raskt for næringslivet under pandemien, og særlig når det gjelder små og mellomstore bedrifter.

– Det er vanskelig å lage en ordning som treffer alle, derfor har vi i tillegg laget en kommunal ventilordning, sier hun til VG.

Nybø trekker frem at Oslo kommune så langt har fått utbetalt 227 millioner kroner gjennom denne ordningen for å ivareta bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak.

– Det gir kommunene mulighet til å kompensere virksomheter som av ulike årsaker faller utenfor de andre ordningene, sier hun.

HAR INNFØRT TILTAK: Iselin Nybø (V) hevder at regjeringen har gjort det de kan for å redde oppstartsbedrifter under pandemien. Foto: Trond Solberg

Næringsministeren mener at regjeringen har gjennomført flere tiltak rettet spesifikt mot oppstartsbedrifter, blant annet i tiltakspakken som regjeringen la frem 27. mars i fjor:

– Det ble blant annet satt av 2,6 milliarder kroner til innovasjonstilskudd og etablerertilskudd. I tillegg ble garantiordningen for lån til bedrifter forlenget til 30. juni 2021.

– Ordningen har siden mars i fjor gitt mange bedrifter tilgang på nødvendig likviditet, legger hun til.

– Ansvarsfraskrivelse

Næringsbyråd i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen, forteller at hun er enig med Tollefsen i at kompensasjonsordningene treffer store deler av Oslos næringsliv dårlig.

– Jeg må si jeg synes svaret fra Nybø er spesielt og langt på vei en ansvarsfraskrivelse, sier byråden.

Hun utdyper:

– Vi er selvsagt glad for alle midler som har kommet gjennom den lokale kompensasjonsordningen.

– Men samtidig har det hele tiden vært relativt åpenbart at disse pakkene ikke ville klare å kompensere for manglene i regjeringens ordning, være nok til å kompensere Oslos bedrifter fullt ut eller rekke over hele bredden av bedrifter i Oslo. Det vet også Nybø godt, sier Evensen.

LITE TREFFSIKKERT: Næringsbyråd Victoria Marie Evensen mener at regjeringens kompensasjonsordning treffer store deler av Oslos næringsliv dårlig. Foto: Vidar Ruud

Etter å ha blitt presentert med kritikken fra Evensen, gjentar næringsminister Nybø nok en gang at det er vanskelig å lage en ordning som treffer alle.

– Det er derfor vi også har laget en ordning der kommunene får penger for å kompensere bedrifter som av ulike årsaker faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen, sier næringsministeren.

Evensen forteller at de hovedsakelig har prioritert utsatte næringer, spesielt skjenkesteder, under de første rundene med den lokale kompensasjonsordningen.

I tillegg oppgir hun at Oslo håndverksdestilleri faktisk har mottatt støtte fra kommunen i flere omganger.

Dette bekrefter daglig leder Espen Tollefsen, men han forklarer at støtten har blitt utdelt fordi bedriften er tilknyttet en bar med skjenkebevilling, og at summen er mye lavere enn det de ventet å få i kompensasjon for hele destilleriet.

En vanskelig bransje

Selv om Tollefsen tror destilleriet vil overleve, er han likevel bekymret over fremtiden til arbeidsplassene deres etter knekken de har opplevd det siste året.

– Det har vært mye snakk om å bevare industriarbeidsplassene i Oslo. Vi prøver å starte noen nye. Det hadde vært greit om vi kan beholde dette her, sier han.

Brennevinsbransjen er knallhard, ifølge den daglige lederen. Til tross for at Vinmonopolet har opplevd flere omsetningsrekorder det siste året, senest også denne uken, er det verre for de små aktørene som ikke har fått fullt innpass på markedet.

TROR PÅ OVERLEVELSE: – Vi har tro og håp på at vi skal klare å overleve uansett, men det føles jo litt håpløst når milliardkonsern betaler ut bonuser i millionklassen selv om de får støtte, og vi må bare klare oss på egen hånd, sier brennevinmakeren. Foto: Fredrik Solstad

– Det tar tid å få etablert varene sine i Vinmonopolets hyller sier han.

– Det er vel heller ingen hemmelighet at utelivet ved oppstart er ivrige på å ta «gode avtaler» med de store aktørene, noe som er fullt forståelig da de aller fleste av barer og restauranter også har mottatt minimalt med støtte.

På den andre siden trekker han frem at destilleriet har vunnet flere anerkjente smakskonkurranser for spriten sin, og at de har fått hylleplass hos enkelte av de lokale polene i Oslo.

– Vi har tro og håp på at vi skal klare å overleve uansett, men det føles jo litt håpløst når milliardkonsern betaler ut bonuser i millionklassen selv om de får støtte, og vi må bare klare oss på egen hånd, sier brennevinsmakeren.