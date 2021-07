BOOSTERDOSE: Ifølge Pfizers data er også antistoffnivåene mye høyere mot den opprinnelige coronavirusvarianten og betavarianten, først oppdaget i Sør-Afrika, etter en boosterdose. Foto: DADO RUVIC / X02714

Pfizer: En tredje dose «booster» beskyttelsen mot deltavarianten kraftig

Ny data publisert av Pfizer onsdag hevder en tredje vaksinedose vil øke beskyttelsen mot deltavarianten kraftig. – Veldig oppmuntrende nå som deltavarianten fortsetter å spre seg, sier forsker.

Tallene publisert av Pfizer/BioNTech onsdag tyder på at antistoffnivået som angriper deltavarianten hos personer i alderen 18–55 år som mottar en tredje vaksinedose, femdobles sammenlignet med dose to.

Blant personer i alderen 65–85 vil antistoffnivået være 11 ganger så høyt med en «booster»-dose, ifølge Pfizers data.

23 personer deltok i studien, som ennå ikke er fagfellevurdert.

Doktor Mikael Dolsten, som jobber med forskning, utvikling og medisin i Pfizer, kaller ifølge CNN funnene for «oppmuntrende».

– Å motta dose tre mer enn seks måneder etter vaksinering, når beskyttelsen kan begynne å gå ned, var estimert til å potensielt booste deltakernes antistoffer til opp mot 100 ganger høyere sammenlignet med før dose tre, sier Dolsten.

– Disse dataene er veldig oppmuntrende nå som deltavarianten fortsetter å spre seg.

Leverer data til FDA neste måned

Ifølge Pfizers data er også antistoffnivåene mye høyere mot den opprinnelige coronavirusvarianten og betavarianten, først oppdaget i Sør-Afrika, etter en boosterdose.

Det er likevel ikke bevist at det å booste nivået nødvendigvis gir automatisk bedre beskyttelse, eller om den ekstra beskyttelsen engang trengs.

Tidligere denne måneden annonserte Pfizer at de har sett avtakende beskyttelse ved sin coronavaksine rundt seks måneder etter vaksinasjon, og vil heve innsatsen for å utvikle en booster som vil beskytte folk mot varianter.

Pfizer sier de anslår å overlevere data om en tredje dose til USAs legemiddeltilsyn (FDA) neste måned.

– Vi er i løpende diskusjoner angående en potensiell booster-dose, og forventer positive resultater. Vi antar å sende en forespørsel om autorisasjon til nødbruk allerede i august, sier Dolsten ifølge CNN.

Han understreker at en booster-dose kan være nødvendig innen seks til 12 måneder etter full vaksinasjon for å opprettholde det høyeste beskyttelsesnivået, og at data tyder på at antistoffnivåene ser ut til å avta rundt åtte måneder etter man har fått andre dose.

Uenigheter i Norge

Avgjørelsen for om en tredje dose skal benyttes eller ikke ligger hos Det amerikanske smittevernsbyrået (CDC) og FDA.

Viseadmiral i U.S. Public Health Service Commissioned Corps, doktor Vivek Murthy, sier til CNN at offentlige etater nå vil se på bredden av data som kommer inn, og vurdere om det er tydelige svekkelser i beskyttelsen fra vaksinene over tid.

– Til slutt er det den samlede informasjonen som vil avgjøre konklusjonen om en booster-dose, sier Murthy.

TREDE DOSE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa i mai at det kan bli behov for den tredje vaksinedose dersom deltavarianten sprer seg. Foto: Berit Roald

I Norge har det tidligere vært ordkrig mellom FHI og Helsedirektoratet om den tredje dosen. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa i mai at det kan bli behov for den tredje vaksinedose dersom deltavarianten sprer seg.

Da kontret FHIs Preben Aavitsland med at det ikke finnes data som underbygger dette.