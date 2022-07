GÅR AV: Helseminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak varsler at de trekker seg. Her fotografert sammen med Boris Johnson.

Finansministeren og helseministeren i Storbritannia trekker seg

Mandag kveld kunngjør to av Boris Johnsons statsråder at de fratrer posisjonene sine. I oppsigelsesbrevene kommer de med krass kritikk mot statsministeren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sajid Javid går av som helseminister. Det skriver han selv på Twitter hvor han forteller at han har fortalt det til statsminister Boris Johnson.

– Det har vært et stort privilegium å ha denne rollen, men jeg kan dessverre ikke fortsette med god samvittighet, tvitrer han.

Han har også lagt ved oppsigelsesbrevet som han har sendt til Johnson.

– Det synes klart for meg at denne situasjonen ikke vil endre seg under din ledelse, og du har derfor mistet min tillit, skriver han i oppsigelsesbrevet sitt.

– Vi har kanskje ikke alltid vært populære, men vi har vært gode til å handle i tråd med landets interesser. Dessverre, under nåværende omstendigheter, har offentligheten konkludert med at vi nå er ingen av delene, skriver.

Også finansminister Rishi Sunak varsler på Twitter at han går av. Også han kommer med kritikk av regjeringen i Storbritannia:

– Jeg er er lei meg over å forlate regjeringen, men har motvillig kommet frem til konklusjonen om at vi ikke kan fortsette som dette, skriver finansministeren.

– Offentligheten har rett til å forvente at regjeringen opptrer ordentlig, kompetent og seriøst, skriver han.

Saken oppdateres!