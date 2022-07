GÅR AV: Helseminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak varsler at de trekker seg. Her fotografert sammen med Boris Johnson i 2021.

Finansministeren og helseministeren i Storbritannia sier opp i protest

Mandag kveld kunngjør to av Boris Johnsons statsråder at de fratrer stillingene sine. I oppsigelsesbrevene kommer de med krass kritikk mot statsministeren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sajid Javid går av som helseminister. Det skriver han selv på Twitter, hvor han også forteller at han har fortalt det til statsminister Boris Johnson.

– Det har vært et stort privilegium å ha denne rollen, men jeg kan dessverre ikke fortsette med god samvittighet, tvitrer han.

Han har også lagt ved oppsigelsesbrevet som han har sendt til statsministeren.

– Det synes klart for meg at denne situasjonen ikke vil endre seg under din ledelse, og du har derfor mistet min tillit, skriver han i oppsigelsesbrevet sitt.

– Vi har kanskje ikke alltid vært populære, men vi har vært gode til å handle i tråd med landets interesser. Dessverre, under nåværende omstendigheter, har offentligheten konkludert med at vi nå er ingen av delene, skriver Javid.

Finansminister Rishi Sunak, som tidligere er blitt nevnt som en mulig arvtager etter Boris Johnson, har også delt oppsigelsesbrevet sitt på Twitter:

– Jeg er er lei meg over å forlate regjeringen, men har motvillig kommet frem til konklusjonen om at vi ikke kan fortsette som dette, skriver finansministeren i sitt oppsigelsesbrev, som han også har delt offentlig, skriver han.

GÅR AV: Helseminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak varsler at de trekker seg. Her fotografert sammen med Boris Johnson 3. februar 2022.

Mandag kveld melder Reuters at også de konservative politikerne Bim Afolami, Jonathan Gullis og Saqib Bhatti trekker seg fra stillingene sine.

Opposisjonslederen Keir Starmer var kjapt ute med å kommentere oppsigelsene:

– Det er tydelig at denne regjeringen er i ferd med å kollapse, sier han i en uttalelse, ifølge Reuters.

Skandaler

Boris Johnsons regjering har vært preget av flere skandaler den siste tiden. I april ble det blant annet kjent at både statsministeren og Rishi Sunak måtte betale bøter for å ha festet i løpet av nedstengingen under pandemien.

I kjølvannet av den såkalte «Partygate-skandalen» ble det fremmet et mistillitsforslag mot Johnson i juni innad i hans eget parti, som han overlevde med et nødskrik.

Forrige torsdag ble også Tory-toppen Chris Pincher suspendert fra partiet etter anklager om seksuell trakassering. Johnson sa først at han ikke var kjent med noen av anklagene mot Pincher da sistnevnte ble forfremmet til partipisk i februar.

Tirsdag ble det imidlertid kjent at Johnson hadde fått beskjed om varsler mot den tidligere partipisken allerede i 2019. Statsministeren har på sin side sagt at han ikke husker dette, skriver The Guardian.

I april måtte også Tory-politikeren Neil Parish gå av som parlamentariker etter å ha innrømmet å ha sett på porno under to møter i det britiske Underhuset.

Også den konservative politikeren Bim Afolami trekker seg fra stillingen sin

Tror Johnson blir sittende

Nick Sitter, professor ved institutt for rettsvitenskap og styring på BI, forteller at det neppe kom som et sjokk at statsrådene trekker seg nå, gitt slitasjen i Johnsons regjering.

Sitter tror likevel at statsministeren vil bli sittende ved roret fremover:

– Det er fristende å si at dette er enda en spiker i kisten, men det er det ikke. Formelt sitter han ganske trygt, og jeg tror han selv ønsker å fortsette som statsminister.

Professoren poengterer at det er lite poeng i å kaste Johnson, dersom man ikke har en klar lederkandidat.

– Det er tre grunner til at jeg tror Johnson blir sittende: regelverket, det at utfordrerne er ikke i den sterke posisjonene de hadde for noen måneder siden, og Johnsons eget ønske om å være statsminister, sier Sitter.

Han tror ministrene Sunak og Javid trekker seg nå ettersom de ikke lenger tror at Johnson kan vinne neste valg.

– Det er en regjering som alltid har virket litt målløs, og som ikke har hatt noe ideologisk program. Den har hele tiden gått fra krise til krise.

Se på VGTV: To britiske ministre trekker seg:

Fullt beger

– Dette er nok en krise for Johnson, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad, som er lektor for britiske studier ved UiA.

Mustad tror det var nettopp Pincher-skandalen som fikk begeret til å renne over for de to ministrene.

– De tenkte vel at nok var nok. Dette er nok en reaksjon på Johnson sin patetiske måte å beklage seg på – og de vet at han slipper unna med det. Andre kriser og håndteringer har nok også tært på kabinettet.

– Den mest alvorlige bristen er at han ansatte Pincher, til tross for råd om å ikke gjøre det, legger han til.

Mustad sier at Johnson er fullt klar over at det eneste som kan felle han er et nytt mistillitsforslag, noe statsministeren kom seg unna sist gang.

– Tråden blir tynnere og tynnere, men det har vi sagt i to år nå. Han er ingen person som trekker seg frivillig.