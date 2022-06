RUSKJØRING: Hver eneste dag blir det kjørt cirka 140.000 turer i trafikken av personer som er ruspåvirket. ILLUSTRASJONSFOTO: Gorm Kallestad / NTB

Økning i antall rus­kjøring-anmeldelser: − Toppen av isfjellet

Sammenlignet med månedene januar til april i fjor, har det vært en økning av sjåfører tatt for ruskjøring på norske veier. MA – Rusfri Trafikk ber deg sjekke dette før du setter deg bak rattet i sommer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Ruskjøring er noe vi jobber for å få vekk fra trafikken. Det er ikke akseptabelt at man skal risikere å bli rammet av en ruskjører. Vi jobber hver dag for å få tallet ned mot null, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen til VG.

Minst én av fire alvorlige trafikkulykker skyldes rus. Hver eneste dag blir det kjørt cirka 140.000 turer i trafikken av personer som er ruspåvirket, ifølge politiet.

Promillegrensen i Norge er på 0,2 promille.

I månedene januar til april ble 3575 personer anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det er 322 flere enn samme tidsperiode i fjor, viser tall fra MA- Rusfri Trafikk.

Gjennom de siste årene er det i Finnmark og Møre og Romsdal det har vært flest rusanmeldte per 1000 innbygger.

– Det er jo for så vidt bra at politiet tar flere i kontroll, desto flere, jo bedre. Men politiet klarer uansett bare å stoppe toppen av isfjellet, sier Kristoffersen.

– Men det kan tyde på at vi ser hyppigere kontroller. Jeg ble nettopp stoppet nå selv i Moss, så det er veldig positivt.

Promillekjøring fører vanligvis til at du mister førerkortet ditt for en periode. Kjører du med høy promille, får du bot eller blir dømt til fengsel. Har du påført skade på personer eller eiendom, kan du få ansvar for å gi erstatning for skadene.

Ni av ti rusanmeldte førere er menn, viser statistikk fra MA- Rusfri Trafikk.

– Det er et sørgelig faktum, sier Kristoffersen.

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Av de rundt 140.000 daglige turene til ruspåvirkede førere i Norge, er cirka 14.000 i alkoholrus.

– Vi ser at for eksempel cannabis viser en økende tendens. Det er mer kjøring i slik rus enn tidligere.

Blant førere som er påvirket av legemidler, er det vanligste sovemedisiner (zopiklon), beroligende midler (diazepam) og smertestillende medisiner (kodein), ifølge politiet.

Kristoffersen har en tydelig oppfordring til alle som skal ferdes på norske veier i sommer:

– Vær helt sikker på at du er edru før du setter deg bak rattet. Det er også viktig å kjenne at du er uthvilt. I tillegg må publikum melde fra om de mistenker ruspåvirket kjøring.