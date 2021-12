Tirsdag 21. desember: Dette skjedde i natt

Knappe tre uker etter at det første omikrontilfellet ble påvist i USA, har den nå blitt den dominerende varianten av coronaviruset i landet . Forrige uke sto den for 73 prosent av de nye coronatilfellene, opplyser smittevernetaten CDC. Etatens tall viser at andelen nye coronatilfeller som er omikron, nesten har seksdoblet seg på bare en uke.